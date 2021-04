Vanarahva tarkus: Kevadel tuleb võtta linnupetet

Siinkohal on hea võimalus märgata, kuidas meie maailmavaade ei ole vastanduvalt must-valge. Linnud võivad põhjustada inimesele kahju või isegi surma, kuid see ei muuda suhtumist lindudesse kurjaks. Maarahva jaoks on linnud olnud ja on edaspidigi tähtsad ja neisse suhtutakse erilise sydamlikkuse ja hoolitsusega. Linde toidetakse, oodatakse koju ja neid tervitatakse kevadel rõõmsalt. Lindudega on seotud meie maailma syndimise lood ning esivanemate hinged. Linnupesade lõhkumist peetakse aga yheks suurimaks kuriteoks.

Kahtlemata on toit midagi sellist, millest inimene saab jõudu. Toidul ja toidul on aga väe poolest vahe sees. Eks seepärast on tavaliselt usutud kolmest suutäiest (rukki)leivast linnupetiseks abi sama palju kui terevest hommikusöögist.

Maarahva, arvatavasti aga vist kõigi põliste rahvaste meelest täidab maailma vägi. See on nähtamatu ollus annab meile elu- ja vaimujõu, millest omakorda sõltub inimese tervis ja toimekus. Inimene võib jõudu koguda ja kaotada. Halb sõna ja isegi mõte võib viia tuju ja röövida jõu. Kyllap siis võib seda teha ka tyhja kõhuga kuuldud kevadhääled.

Kui inimene juhtub hommikul tyhja kõhuga õues kuulama või nägema kevadel esimest korda mõnd rändlindu, võib ta kaotada tervise. Selle kohta öeldakse, et lind petab ära. Linnu petmist võiks kirjeldada kui väe haavata saamist, millele järgneb jõu kaotamine ja haigestumine. Rahvatarkus teab, et kui inimene saab linnult petta, järgnevad sellele haigused ja õnnetused ning mõnikord isegi surm. Kui aga inimene hommikul enne välja minemist sööb kasvõi väikse toidupala, on ta petmise ja sellele järgnevate hädade eest kaitstud. Kyllap esivanemad teadsid, et kasvõi väike toidupala virgutuab hommikul keha loomulikku kaitsevõimet ehk immuunsysteemi. Kuid see pole veel kogu tarkus.

Sõna linnupete elab meie keeles visalt edasi. Ja mitte ainult keeles. Eeskätt just vanemad inimesed teavad, et ilma linnupetet võtmata ei tohi hommikul välja minna. Tagasihoidlik ja hääbuv komme peidab eneses iidset ja sygavat teadmist maailma asjadest.

Allpool on mõned pärimuskillud linnupettest. Samuti on siin väljavõte Mall Hiiemäe artiklist Nelikümmend lindu eesti rahvausundis.

Sookure petmise puhul on esiplaanil oht saada täisid: keda kurg pettis, sel öeldi täid kylge tulevat. Linavästriku kui linaõnne näitaja poolt pettasaamine tähendas, et suvel lina ei kasva, lõokese - hea laulja petmine tähendas hääletuks jäämist, peoleo - linakylviaja näitaja petmine kuulutas ette äpardusi linakasvatuses, jne.

Need tähendused võivad olla esile toodud mistahes linnuliigi puhul. Sageli on siiski lind ning tema kuulmisest saadud tagajärg kuidagi seotud. Ligikaudu pooled teadetest rõhutavad käopette võtmise vajadust; samuti on inimesele raskema mõjuga tagajärgi suhteliselt enam loetletud käo puhul. See on vastavuses käo kui yldtuntud fataalse endelinnu positsiooniga.

Petmise mõju arvati kanduvat inimeselt loomadele. Kõige sagedasem on keeld sygisel kariloomi kinni panna, kui nad lauta jäetakse. Keelu põhjendus on, et loomad kuivavad, jäävad lahjaks. Selle keelu kõrval tuleb ette keeldu loomi talitada või hommikul karja lasta: ei ole hea õnn; loomad jäävad kõhnaks; hobused ei kosu; lehma piim on lahja; hunt viib lamba. Pettasaamisest võis ette tulla ka ebaõnne põllutöödel, nimelt adraraua (või raudpuu) katkiminemist kyndmisel.

Hiiumaal, mõnevõrra ka naaberaladel oli tuntud vormel: lind situtab ära. Kõige sagedamini on nimetatud, et inimene, kelle lind on ära petnud, kuivab, jääb kõhnaks; on terve aasta haige; tal tuleb suur tõbi; kaotab söögiisu; jõud kaob; nägu hakkab kolletama; pea valutab aasta otsa; saab köha; suu hakkab haisema. Mõnikord on otsesõnu öeldud, et petetu sureb. Juhuslikumat laadi tagajärjed, mille sagedus ei ole nii suur: petetul ei ole õnnelik suvi; pe tetu jääb töödega teistest taha; petetu on laisk; petetu on un ustaja; petetu on näljane; vananeb kiiresti; paised tulevad jalgadele; eksib metsa; saab kogu suve petta; (tydruk) saab vallaslapse; petetu lööb jalgu vastu kive; põletab end (või oma rõivaid); veristab end.

Põhiosa sellistest õpetustest on seoses käo kuulmisega. Sama tagajärg (inimene kuivab) kanti yle puule. Kuivamist (kui kägu ära petnud) saama teistele ka anda: käi kolm kord ymber puu ja iga kord puud hammastega ammustada, siis jääb see petmine puu kylge, inimene siis ei kuiva. (Tyri). Mitmel korral on soovitatud kõndida ymber lepa, nimetatud on kaske.

Leivapalaga, toiduga end tugevdanud, jõudu juurde saanud inimene ei tarvitsenud halba mõju toovat meediat - lindu enam karta, sest ennetava maagiaga oli võõras mõju yle kavaldatud, s.o. petetud. Kui linnupetet võtmata siiski võõra mõjuvõimu alla jäädi, tuli see mõju omakorda yle kanda kasvavale puule. Selleks tuli kolm korda ymber puu kõndides seda hammustada.

Linnupette kombe usundiloolise tausta lahtimõtestamisel on mitmed uurijad (eesti ainese põhjal O. Loorits) rõhutanud, et talve teadaolevalt surmariigis veetnud rändlindudelt usuti kanduvat kevadel elavate juurde tagasi siirdumisel surnute hädaohtlikku mõju. Asjaolu, et mõju oli halbatoov ning seda oli vaja vältida, näibki olevat kombe kujunemisel aluseks. Niisiis on linnupette võtmine maagiline toiming, eesmärgiga neutraliseerida linnult inimesele vahendatavat halba mõju (vrd. ka ytlust võeti hingepi det - hinge tugevdust).

Linnupette võtmine on eestlastel yldlevinud komme, mis tegelikust kasutusest taandus alles 20. saj. lõpul. Rohketest kombekirjeldustest ilmneb, et petmist ei mõistetud kui linnu sihilikku taotlust inimestele halba teha, teda (sõna otseses tähenduses) petta. Ka ei petnud inimene linnupette võtmisega lindu ennast.

Prääksuva häälega lindudest (part, rukkirääk jt.) pettasaamine tähendas, et petetul on su vel kõht lahti või peeretab ta palju. Kõige kardetavamad olid kägu ja sookurg. Linnuliikide seas, keda pärimusteadetes on nimetatud, domineerivad suuremad linnud: kaur, hani, luik, part, aul, teder, põldvutt, sookurg, rukkirääk, kiivitaja, metstilder, koovitaja, tikutaja, kaelustuvi, kägu, öökull, vainukägu, rähn. Värvulistest on esindatud pääsuke, lõoke, linavästrik, peoleo, kuldnokk, kivitäks, ööbik, metsvint. Aastaläbi kuuldavatest paigalindud est on nimetatud varest ja kaarnat, kes petavad vaid suure reede hommikul (mainitud on veel paastumaarjapäeva, 25. III, suurt neljapäeva, jyripäeva, 23. IV).

Yldiselt pole puuliiki oluliseks peetud. Pärimusteadetes konkreetsete toimingute kohta on kõne all veel pihlakas, kadakas, õunapuu, kreek. Mo ema läin õue ja kuuln kukulinnu kukmist, ta oln söömata, karan kohe ammastega noore õunapuu koorest kinni. õunapuu kuivgi ää. Ta sai oma õnnetuse puul anda. (Hanila). Yksikjuhtudel on märgitud, et puu ei kuivanudki või jäi põdema ning kasvas edasi järgmisel aastal. Paaris kirjelduses on juttu pettasaamisest teel lauakirikusse (seega söömata olles), ta gasiteel näeb puud närinud inimene, et sama puu tyve ymber on end keeranud madu.

Ymber puu võidi kõndida või puud närida ka mingi muu maagiline arv kordi, näiteks yheksa korda. Toimingu mõju on pyytud tugevdada sõnadega, öeldes: Kuiva ära! vms., rusikaga vastu puud lyyes või kolm korda lepakoort ham mastega lahti tõmmates. Mõnel korral on arvatud abi saavat kukerpalli laskmisest.

Juhuslikku laadi profylaktika hulka kuuluvad võtted asendada linnupette võtmist või seda matkida suutäie vee joomisega, piibu suhupanekuga, isegi oma peeru peosselaskmise ning suhuahmimisega. Ka on nimetatud, et leivaga tuli selja peale rist tõmmata. Piirkonniti tuleb ette soovitust metallraha taskus hoida või enne majast väljaminekut silmad puhtaks pesta, yhel juhul mööndusega, et nägu ei tohi unine olla. See soovitus on seosesse viidav uskumusega: Lind saab siis petta, kui näeb inimest enne kui inimene teda. Siis ta saab inimese yle võimu. (Tartu-Maarja).

Valdav osa pärimusteadetest siiski linnu ennetamist sel viisil ei eelda, nii või teisiti lõpeb kokkupuude linnu kuulmise või nägemise näol inimesele halvasti. Väljend lind situtab näib olevat algselt samasuguse tähendusega kui seda on kontakt kuulmise või nägemise kaudu. Arvesse võttes seost elundhinge kujutelmaga ei ole siin põhimõttelist erinevust. Lindude peatuspaikades massilise läbirände puhul ning koloniaalse eluviisiga linnuliikide pesitsusaladel on loogiline, et surmariigi halva mõju edasiandjaks võidakse pidada lindude väljaheiteid.