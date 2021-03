Hindu astroloogia: pilguheit aprillikuu liikumistele

Merkuur, mis on üks pragmaatilisem taevakeha, ei tule toime Kalade sogases veekogus. Kalad on Merkuuri jaoks kõik, mida viimane põlgab, st spirituaalsus, religioon, ohverdav, laialivalguvus, abstraktsioon. Merkuurile meeldib detailne täpsus ja faktipõhine andmeedastus ja Kalade emotsionaalsuses on kõik need asjad segipaisatud ja ebaloogiliselt edastatud. Samas on Veenuse liikumine Kalades hea aeg inimsuhetele, sest inimesed tunduvad poeetilised, salapärased ja unelevad. Selline ühendus on potentsiaalne romantika renessanss, millega müstifitseeritakse inimest või inimsuhteid, andes neile justkui jumala staatuse. Inimsuhted luuakse salajas, "telgitaguses" keskkonnas või kokkulepped ja tehingud tehakse tavapärasest suletumas keskkonnas. Inimesed viivad kokku ideaalid ja pragmaatilistel kaalutlustel on vähem jõudu.