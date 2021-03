Vaikiv tõrjumine on väga levinud vaimse vägivalla liik

Ebamõistlik on eeldada, et sa oskad oma partneri vaikimist interpreteerida. Kuid ometi võib juhtuda, et sina oled see, kes hakkab rahu sobitama, püüdes kontakti luua ja lepitust leida. Võimalik, et sa hakkad tohutult vabandust paluma, et su partner ometi sinuga uuesti rääkima hakkaks, kuna tema käitumine tekitab ebakindlust ja hirmu, et ta su maha jätab. Selline pidev vabandamine ja süü omaksvõtmine võib tugevalt alandada su enesehinnangut. Selline kõrvalelükkamine tekitab stressi ja on ka väga häbistav.

Üks inimese psühholoogilisi põhivajadusi on kellegagi kokku kuuluda ja sellest ilmajäämise võimalus on hirmutav. Karistades sind vaikusega, püüab su partner tekitada sinus jõuetust ja häbitunnet. Sellist müüri ehitamise taktikat kasutavad teistest emotsionaalsetest vägivallatsejatest sagedamini nartsissistid. Paljud arvavad, et nartsissistidel on suur ego ja ülikõrge enesehinnang, kuid tegelikult kaitseb see nende niinimetatud enesekindlus ja bravuur väga habrast ego. Seetõttu vajavad nad, et neid jumaldataks ja imetletaks ning nad lähevad endast välja, kui sa sead nende arvates kahtluse alla nende autoriteedi või kui sa mingilgi moel näitad lugupidamatust välja. Nad ei näita välja oma emotsioone, vaid ehitavad teie vahele müüri, millega loodavad sind karistada ja joonel hoida. Sinu soov rahu sobitada või konflikti lahendada aitab nartsissistil oma soovitud eesmärki saavutada, milleks on olukorra kontrollimine. Mida rohkem sa üritad, seda kindlamaks ta endas muutub. Ta vaikib seni, kuni tunneb, et on sind piisavalt karmilt karistanud. Ta teab, et sind ignoreerides õõnestab ta sinu positsiooni ja paneb su ennast tähtsusetuna tundma.