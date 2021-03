Kolm strateegiat, kuidas pingelistes olukordades säilitada selge pea ja julgus

Kriitilistel hetkedel võid hirmule vastu astuda loogika abil. Näiteks kui lennuk rapub tormikeerises ja hapnikumaskid langevad, võid ju mõelda: "Kohe kukume alla!" Ent ratsionaalselt mõeldes suudad luua distantsi enda ja hirmu vahele. Kaalu seda loogiliselt. Isegi kui teised su ümber paanitsevad, võid keskenduda statistiliselt tõestatud faktidele: lennuki allakukkumise tõenäosus on tegelikult väga madal; turvalise maandumise tõenäosus on äärmiselt suur. Vahest üks kõige erakordsemaid näiteid sellest, kuidas loogikat ja vaimujõudu saab kasutada hirmu ületamiseks, on uusmeremaalane William Trubridge. William on praegu vabasukeldumise maailmameister ja 18-kordne maailmarekordimees. Vabasukelduja peab ühe kopsutäie õhuga laskuma nii sügavale vette, kui ta seda füüsiliselt ja psühholoogiliselt välja kannatab, enne kui alustab ohtlikku tõusu tagasi pinnale. William sukeldus juulis 2016 Deani sinisesse auku (Dean's Blue Hole), veealusesse karstiauku, mis on omataoliste seas üks sügavamaid maailmas ja asub Bahama saarte juures. Sukeldumine kestis neli minutit ja 14 sekundit, ning vaid käte ja jalgade abiga suutis ta jõuda 102 meetri sügavusele. Ta oli juba 2014. aastal seda üritanud ja tookord see ebaõnnestus, seega polnud edu kaugeltki kindel. "Tagasi üles kerkides hakkasin poole tee peal tundma teadvuse mõningast ähmastumist, tajusin vajadust hingata ja hapnikuvaegust, ning pidin endalt küsima, kas kõik läheb taas viltu. Aga üritasin jääda lõdvestunuks ja keskendunuks, ning tunne ei muutunud halvemaks, mis oli hea." Enamik meist tunneks muidugi õudust mõttest, et viibime sügaval merepinna all; see on spordiala, millest ohtlikumaks peetakse vaid BASE-hüppeid. Mitmed hinnatud sukeldujad ongi hukkunud. Kuid William rääkis, et mitte see ei teinud talle muret. "Vabasukeldumises endas on vähe sellist, mis mind hirmutab," rääkis ta. "Pean seda kalkuleeritud riskiks, mis on üsna minimaalne juhul, kui piisavate ettevaatusabinõudega treenime või võistleme." Ta ütles, et on palju rohkem mures siis, kui oma peret autoga sõidutab, seda isegi igapäevastes tingimustes, sest teiste autojuhtide käitumisega seondub alati teatud risk, mida ei saa ette ennustada ega selleks valmistuda. Meelel on kalduvus hirmuks ja negatiivsuseks, aga sa võid teha oma valikud võimaluste, mitte riskide põhjal. Meil kõigil on piiratud tähelepanuvõime, seega tasub seda teadlikult suunata. Näiteks William kaalutleb riske ja ettevaatusabinõusid jaheda ratsionaalsusega. "Inimesed küsivad mult sageli, et mis ma teeksin siis, kui sügaval midagi juhtub. Kui ma olen seal all päris üksinda. Mis siis, kui midagi viltu läheb? Kõigi võimaluste üle juureldes ei näe ma ühtki sellist musta stsenaariumi, milleks ma ei saaks ette valmistuda. Kuigi jah, muidugi võib juhtuda ka midagi täiesti ootamatut. Vabasukeldumise puhul oled nii pinna lähedal kui ka sügaval ühtviisi vees, ainus tegelik muutuja oled sina ise. Kontroll on täielikult sinu kätes. Sa võid valmistuda riskideks, mida arvesse võtta oskad. Inimesed arvavad, et mind ajendab vist surmasoov, et ma olen nagu mingi kamikaze, kuid pigem on risti vastupidi."