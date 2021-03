Alexis Varnum: Energiad muutuvad nii väliselt kui sisemiselt

Meie seisundid muutuvad pidevalt ja vahel tundub, et me ei mõista ega tunne iseennastki enam ära. Lähedased inimesed võivad küsida: Mis Sinuga lahti on? Sa kasvad vaimselt, see ei tähenda, et sa muutud pühakuks või nunnaks, lihtsalt muutuvad Sinu reaktsioonid, kuid Sinus toimuvad muudatused võivad muuta ka Sinu suhteid ja suhtumist.

Muutuv energeetika võib tekitada sinus uued seemised seisundid ja samas muutub ka Sinu teadvus, ehk Sa vaatad teise nurga alt enda käesolevat olemist. Transformeerub ka enda mõistmine: "Kes ma olen?" Võib muutuda enesetunne, on võimalik, et kord viskab kogu kehas üles kuuma ja siis külma tunde, sest keha suunab energiad teisiti. On võimalik rõõm ja seejärel põhjuseta kurbus, emotsioonid kõiguvad üles alla, vahest võib midagi kehas ka valutada.

Asi ongi selles, et transformatsiooni käigus Sa oled muutunud ja pole enam selline nagu varem. Sa ise tead ja tunnetad seda. Sinu lähedased võivad tunda Sinu muutunud energiat ja võivadki ennast Sinu juuresolekul ebamugavalt tunda. Sa võid kaotada huvi seksi suhtes, sest lihtsalt tunned, et sa ei vaja seda ja see pole enam ahvatlev.

Võib olla tunned, et kuidas teised ei mõista ega näe milles ja kuidas Sa elad ja mida läbid. Sind võivad mitte huvitada kodused asjad. Sa ei viitsi osaleda pere arutlustes, sest see ei oma rohkem tähtsust. Sulle võib rohkem meeldida mediteerimine, omaette olemine ja vaikus. Telekas tekitab iiveldust, isegi inimesed võivad tunduda vastikuna ning sa ei mõista nende käitumist, mida nad räägivad ja teevad, mitmed asjad võivad tunduda rumalana ja lollusena.

Veel enam, sa ei mõista inimeste tigedust, sest ise oled teises seisundis. Vihkad kaubanduskeskuseid ja leiad endas uued iseloomujooned. Peamine on mõista, et Sa pole oma protsessides üksi. Abielu, partnerlus ja töö võivad selle kõige tõttu olla häiritud, sest kõik see tundub mitte nii tähtsana kui varem, aga see on protsess ja ära küsi, millal see lõpeb. Sest keegi ei tea.