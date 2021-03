NÄDALA TAROSKOOP | Tasapisi hakkavad asjad sise- ja välismaailmas ilmutama rahunemise märke

Nädala võtab kokku armastajad. Suur tähelepanu on suhete ja armastusega seotud valdkondadel. Eelkõige tuleb olla valmis muutusteks. Selleks, et saaksid neid muutusi ise juhtida, tuleb võtta aeg maha ja langetada teadlikke ning oma vajadustel põhinevaid otsuseid. Sel perioodil võid end üllatuslikult leida ka armastuskolmnurgast või avaldab sulle tunded keegi, kelle poolt tulevad romantilised emotsioonid sulle täieliku üllatusena.

Suhete osas on sind ees ootamas midagi head, ent selleks pead sa mitte asju tagant sundima, vaid laskma neil omasoodu areneda. Vaata üle see, millega oled rahul ja mis on hästi. Hinda seda ja väärtuste enda jaoks. Seda, mis nõuab sinu arust muutmist, tuleks ette võtta tasa ja targu. Kui vaja, räägi oma kallimaga ja anna mõista, mis sind õnnelikuks teeb või mis sind häirib. Praegu jõuavad rahulikult esitatud palved ja vestlused hästi inimesteni ning lihtsam on saavutada mõistmist ja üksteist austavat suhtlust.

Nädala kaartideks on müntide üheksa ja sauade kaheksa. Nüüd pead veel leidma endas usku ja kannatlikkust, sest isegi kui sa siiani ei ole märganud, et asjad hakkavad sinu elus laabuma või pisut stabiilsemat seisukorda saavutama, siis nüüd peaksid küll esimesi märke nägema. Hoia oma meel optimistlik, sest see on ainus võimalus, kuidas säilitada oma siht ja jätkata püüdlemist harmoonilisema välis- ja sisekeskkonna poole.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis õpingud.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku karikate äss. Praegu on sinu jaoks tugevalt esiplaanil emotsioonid. Tegeled eelkõige armastuse teemaga, seda selle kõigis vormides. Kui oled end varasemalt pisut hooletusse jätnud ja tunnete teema on olnud päevakorrast maas, siis nüüd tunned, kuidas oled taas enda avamas universumi poolt pakutud headele emotsioonidele ja südant soojusega täitvatele tunnetele.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide neli. Tunned end praegu pisut pinges olevana, sest soovid kõike, mis sinu elus toimub, kontrollida. Sa tead, et kõike kontrollida ei ole võimalik ning see tekitab sinus veelgi rohkem ärevust. Proovi universumit usaldada ja lase end vabaks. Usu inimestesse, kes on sinu ümber ja muidugi eelkõige ka iseendasse. Kui vaatad maailma avatud silmadega ja oled valmis üllatusteks, siis on sinu elu palju rõõmsam ja värvilisem.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on sauade neli. Sind ootab ees väga hea nädal, kus tunned, et suudad nii mõndagi oma unistuste täitumise osas ära teha. Oled oma lähedastega ühel lainel ja just head inimsuhted on need, mis sind paljuski edasi aitavad. Suudad end tavapärasest rohkem avada ja julged näidata oma nõrkusi ja tugevusi. Just sinu siirus, avatus ja julgus on see, mis sel nädalal sind igal elualal kenasti edasi viib.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)