TAEVAS SÄRAB TÄISKUU: hea aeg tegeleda suhte, armastuse ja kõige kauniga

Nüüd tuleb leida tasakaal selle vahel, mida tahad ja vajad sa ise ning mida teed selle nimel, et teised oleks õnnelikud.

Täiskuine aeg on emotsioonidest laetud, inimesed on avatud ja impulsiivsed. Öeldakse, et täiskuu heidab valgust inimloomuse varjupoolele. Seega kerkivad nüüd esile asjad, mis on ebamugavad, mida me tunnistada ei taha, ent millega tegelemine aitab meil tegelikult inimestena kasvada ja areneda.

Ühest küljest võib see olla raske aeg, teisalt aga annab hetk erakordse võimaluse oma ellu värskendavaid muudatusi tuua. See on lahti laskmise aeg - nüüd on sobiv moment vabanemaks sellest, mis on oma aja ära elanud. On õige hetk lasta lahti vanast ja halvast, lõpetada koormavad suhted, vabastada hirm ja valu.

Kaalude täiskuu periood sobib tegelemaks eelkõige partnerlussuhete teemaga, nii armu- kui peresuhete või äripartnerlusega. Ka on tähelepanu all rahaasjad ning välimuse eest hoolitsemine.

Seekordsesse täiskuuaspekti on kaasatud ka õnne ja armastuse planeet Veenus ning nõnda nimetatud haavatud tervendaja Chiron. Nad mõlemad on Päikesega ühenduses, seega siis Kuuga vastasseisus. See kombinatsioon võimendab veelgi vajadust ja võimalust suhete teemaga tegelemiseks ning südamehaavade tervendamiseks.

Tasub mõelda sellele, kes ise suhetes oled, kas saad seda, mida vajad, või hoopis lahustud teise inimese soovides? Kuidas jääda endaks, et armastuses valitseks tasakaal - et ühtaegu annaksid, aga ka võtaksid? Kui sul hetkel pole õnnelikku suhet, aga südamepõhjas loodad kevadel armastust leida, tuleb nüüd tegeleda vanade suhete lõpetamisega. Vabaneda tunnetest, mis veel endise partneri külge seovad ja teha rahu minevikuga.