Tippneuroloog Toomas Toomsoo kolm soovitust, kuidas ennast ise aidata krooniliste peavalude puhul

Kolm olulist nõuannet dr Toomas Toomsoolt:

Tunne oma keha. Tegelikult tunneb ju iga inimene ise kõige paremini oma keha ja seda, mis ei ole talle hea. Kas uni polnud piisav, kas mõni toit ei sobi, kas on stress või pingeline olukord tööl või kodus. Need on asjad, mida inimene peaks seoses oma peavaludega analüüsima. Arst ei saa seda ette öelda, mis on see võimalik põhjus.

Otsi ise väljapääsu. Kui sa näed, et arst ei paku välja lahendust, siis otsi ise. Kui sa näed, et arst ei soovita näiteks füüsilist aktiivsust, siis otsi ise, missugused on need harjutused või venitused.

Ära liialda ravimitega. Kui sa näed, et sinu valuvaigistite hulk hakkab kasvama ja arstlikus mõttest on siin väga selged number. Kui sa juba tarvitad tavalisi valuvaigisteid 15 päeva kuus või enam, siis on see väga tõsine ohumärk, et sa oled hakanud ravimitega liialdama. Need ravimid hakkavad mõjuma kahjulikult, mitte enam kasulikult. See on viimane hetk, millal arsti poole pöörduda ja abi hakata otsima.

