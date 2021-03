Hindu astroloogia: täiskuu Neitsis loob soodsa pinnase loominguga tegelemiseks

Hindu ja lääne astroloogia kraadiline erinevus on ~24-25º. Kui lääneliku käsitluse korral on praegune täiskuu Kaaludes, siis hindu käsitluse kohaselt on täiskuu Neitsis. Kraadilise täpsusega toimub läänelikus astroloogias täiskuu ~10º Kaalud ja hindu astroloogias ~15º Neitsi. Selline erinevus tuleneb sodiaagi arvutamismeetodist ja ainuüksi sellepärast on kõik hindu astroloogia nataalsed positsioonid peaaegu alati ühe sodiaagimärgi võrra tagasi võrreldes lääneliku aastroloogia asetustega. Valem: lääneliku astroloogia kraadiline asend - ~24º= hindu astroloogia kraadiline asetus. See ei tähenda, et alati liigub sodiaak märgi võrra tagasi, sest kui läänelik asetus asub sodiaagi viimastel kraadidel (~25º-30º), jääb hindu sodiaak samasse märki. Mõlemad käsitlused on õiged, sest esindavad erinevat tüüpi tõdesi. Mõlemal süsteemil on omad tugevused ja nõrkused.