Need on kolm sodiaagimärki, kes hindavad üle kõige oma vabadust ja sõltumatust

Need on sodiaagimärgid, kes hindavad sõltumatust ja vabadust kõikidest enam:

Jäär

Selle märgi all sündinud inimesed on loomu poolest juhid. Neil on entusiasmi ja motivatsiooni, mis hoiab nad pidevas liikumises, toimetamises ja arenemises. Selleks, et eesmärke saavutada, ei kõhkle nad ka üksi edasi liikuda, sest nad on iseseisvad ja nande eneseusk on väga suur. Nende jaoks on äärmiselt oluline, et nad tunneksid ennast vabalt, et vajadusel oma plaane ja liikumissuunda muuta. Neid võib pidada ka impulsiivseteks, kuid kuna neid juhib nende eksimatu intuitsioon, siis nad teavad, mida nad teevad.

Ambur

Selle märgi all sündinud inimesed on avatud meelega ja optimistlikud ning nende elu on üks pidev seiklus ühest sihtkohast teise. Ning just nii see neile meeldibki. Kui keegi või miski neid kammitseb, siis tunnevad nad end üsna pea jõuetuna ning nende motivatsioon tegutseda kaob. Kohati võivad nad teistele tunduda hooletud või ekstsentrikud, kuid kui nende plaanidesse ja tegudesse süveneda, siis on selge, et tegelikult on nende unistused lihtsalt nii suured, et need nõuavadki raamidest väljaspool tegutsemist.

Veevalaja

Selle märgi all sündinud inimene võtab oma õigust vabadusele väga tõsiselt. Ja mitte ainult enda õigust, samuti ka kõikide teiste õigused on tema jaoks olulised ning ta ei kõhkle ka nende eest võitlemast. Veevalaja jaoks ei ole oluline olla teiste poolt mõistetud või heaks kiidetud, tema jaoks on kõige tähtsam järgida oma südame rada. Ka siis kui see teeb ta ümbritsevate silmis ebapopulaarseks. Sellelt teelt ei suuda teda keegi käskudega ega keeldudega eksitada.