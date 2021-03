Alkeemia lugemisnurk | Kertu ja Riho-Bruno Bramanis viivad seiklema Amazonasesse, Indoneesiasse ja Vaikse ookeani troopilistele paradiisisaartele

Ühel kenal sügisõhtul perekondlikus õhtusöögilauas arutasime nagu meil ikka tavaks, mis kellelgi lähiajal plaanis on. Vahetasime täie tõsiduse ja osavõtliku tulisusega mõtteid selle üle, kas need plaanid on ikka targasti tehtud. Kui kord minu kätte jõudis, mainisin, et järgmine reis viib mind Surinamesse. "Kas see on Volta jõe ülemjooksul või kuskil Timbuktu lähedal?" küsis poeg Jesper. "Suriname ei ole Lääne-Aafrikas, vaid hoopis Lõuna-Ameerikas." "Ähh," tuli pereliikmete poolt üsna ükskõikselt. Nad olid valmis juba käsile võtma teised, palju olulisemad päevakohased teemad: kellel läksid näiteks eile tossud katki või kelle kord on täna nõusid pesta. "Nagu Amazonases või nii," lisasin vaikselt ja näiliselt ükskõikselt, et varjata sisemist elevust ja õhinat. "Emme, kas sa saad Amazonase vihmametsas ringi hulkuda? Pliiiis võta mind kaasa!" huilgas nüüd bioloogiatudengist tütar Melissa vaimustunult ja pisukese kadedusnoodiga hääles. "Iga bioloogi unistus on mõni uus liik avastada. Maailmas on arvatavalt 10-50 miljonit taime- ja loomaliiki, millest teadlased on kirjeldanud vaid 1,9 miljonit. Amazonases on peaaegu kõik veel avastamata. Seal kohtad kindlasti kedagi või midagi, millele teadus pole veel nime andnud, näiteks mõnda uut konna, madu või putukat. Mõtle, kui sa avastaks midagi sama ägedat nagu Ida-Aafrikas see härrasmehe näo ja vuntsidega primaat kipunji, kes mõnda aega tagasi leiti!" Hinges ühinesin tütre elevusega ja tundsin, et kui mul oleks sabajupp, siis see käiks nagu värten erutusest ringi. Selleks et mitte vaimustusest plahvatada, olin sunnitud õhinat pisut vaigistama: "Suriname jääb jah peateest kõrvale ja seal võib millegi huvitava peale sattuda küll, aga isegi kui ma sellele otsa koperdan, ei oleks mul õrna aimugi, et see on midagi uut teaduse jaoks. Minu jaoks on seal absoluutselt kõik uus. Aga ma olen ülirahul, kui kohtan erksinist Morfo liblikat."