Ära võta midagi isiklikult

Teistel on oma uskumuste süsteemi alusel oma arvamus, ja nii ei puutu tegelikult minusse, vaid hoopis neisse miski, mida minust arvatakse. Võid mulle isegi öelda: "Miguel, see, mida sa ütled, teeb mulle haiget." Aga tegelikult ei tee haiget see, mida mina ütlen, vaid asi on selles, et sul on haavu, mida oma sõnadega riivasin. Teed ise endale haiget. Mina ei saa seda isiklikult võtta. Mitte see tõttu, nagu ma ei usuks sinusse ega usaldaks sind, vaid ma tean, et sina näed maailma erineva pilguga, oma silmadega. Lood vaimus terve filmi ja oled korraga selle filmi režissöör, produtsent ning peaosatäitja. Kõik teised täidavad teisejärgulisi rolle. See on sinu film. See, kuidas sa seda filmi näed, sõltub kokkuleppeist, mida oled eluga sõlminud.

Sinu vaatenurk on omane sulle. See pole kellegi muu kui sinu tõde. Nii et kui saad minu peale vihaseks, tean ma, et asi on sinus. Mina olen sulle ettekääne vihastamiseks. Ja vihaseks saad seetõttu, et sul on hirm, sest asi on su hirmus. Kui sa ei karda, siis ei saa sa kuidagi minu peale vihaseks saada. Kui sa ei karda, siis ei saa sa mind kuidagi vihata. Kui sa ei karda, ei saa sa kuidagi olla armukade või kurb. Kui elad hirmuta, kui armastad, siis pole ühelegi neist emotsioonidest kohta. Kui sa ei tunne neist emotsioonidest ühtegi, siis on loogiline, et su enesetunne on hea. Kui tunned end hästi, on kõik su ümber hea. Kui kõik su ümber on suurepärane, teeb kõik su õnnelikuks. Armastad kõike sind ümbritsevat, sest armastad iseennast. Sest meeldid endale. Sest oled endaga rahul. Sest oled oma eluga rahul. Oled rahul filmiga, mida toodad, rahul kokkulepetega, mis sul on eluga sõlmitud. Su hing on rahul ning oled õnnelik. Elad sellises õndsuseseisundis, kus kõik on imeline ja ilus. Selles õndsuseseisundis oled armuvahekorras kõigega, mida tajud.