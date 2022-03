Täna on marjapunapäev: 12 asja, mida peaks iga naine tegema, et õnn, armastus ja rikkus terve aasta majas püsiksid!

11. Jälgi ilma. Marjapunapäeval räägib ilm, millist kevadet ja suve on meil oodata. Kui enne marjapunapäeva on ilm soe või müristab, on pärast külm. Usuti ka, et selle päeva tuul jääb püsima - milline ilm on marjapunapäeval, selline on karjalaskepäevalgi.