Ebaõigluse puhul jää alati väärikaks ja lase karmal oma töö teha

Ebaõiglast käitumist võiks defineerida vääritu käitumisena. Ebaõigluse ainus eesmärk on inimesele tuletada meelde tema väärikust. Seega kui kogete ebaõiglust, siis teadke, et puhas väljapääs ebaõiglusest on ise väärikaks jäämine.

Ebaõigluse kogemine koosneb mitmest etapist. Esmalt tuntakse ägedat raevu ja viha. Edasi muutub viha jõuetuks ja tekib kirbe-kibeda maiguline tunne nagu oleks teid happetünni kastetud ning seejärel elusalt maetud. Sellele järgneb kättemaksu iha, mil häälestutakse vaenlasele soovima halba. Lõpuks muututakse kärsitult kannatamatuks, sest ei suudeta karistuse koormaga saabuvat karmat ära oodata. See omakorda veeretab kiusatuse "lumepalli" hakata ise ellu veeretama ennetavalt halba: rääkima halba, levitama halba, genereerima halba, kuni füüsiliselt halbade tegude sooritamiseni välja. Lõpuks ollakse ise täielikult halva meelevallas, mil kontrollimatult paljundatakse halba, kuniks viimseni molekulini on endal kõik halvasti.

Seetõttu pean tõsiselt vajalikuks eelnevalt kaaluda ebaõiglusega võitlusesse asumist, sest ebaõiglusega võitlemine on libe tee, mil võidakse muutuda ise ebaõiglaseks ehk väärituks ja põhjustada sellega enesele palju kannatusi juurde.

Siinkohal soovin rahustada kõiki ebaõigluse käes kannatajaid ja tuletada meelde, et karma on olemas! Karma pole surra-murra. Karma on kohe päriselt olemas! Olen karmat kuulnud ja näinud. Ta on ka minu juurest nii hea kui halvaga läbi käinud. Sel lihtsal põhjusel soovitan maaslamamise asmel põlved puhtaks kloppida, käed üles tõsta ning lahkuda mängust esimesena. Jah, valus on öelda ja veel valusam kuulda, aga väärikas inimene pigem kannatab ebaõigluse käes, kui läheb ise ebaõiglaseid tegusid sooritama. Seetõttu osa inimesi ei suuda võidelda õigluse eest ega taga ajada enese õigust viimase veretilgani.