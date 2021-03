Teadlik unenägemine: kui suurt pilti korraga ei näe, vaata tüki kaupa

Tean, et väga paljud meist käivad sarnastes kohtades oma teises reaalsuses ja kuuleme üksteise jälgede kaja ning hääli, teadmata samas nende teadvuste tausta. Kui aga kaks unenägijat hakkavad rääkima unenägemises toimunust, selgub, et need kogemused on sarnased, hirmutavalt sarnased inimese jaoks, kes hakkab oma piiratud teadvuse helendavast munakoorest just nagu tibu kooruma...

Meie esimeses reaalsuses, kui me sõidame Tallinnast Tartusse, või siis vastupidi, kulgeb meie teekond mööda etteantud rada. Raja ääres on asjad: post-post, traat-traat, rekka, buss, tuulik, Anna, Mäo ja Ussisoo, Emajõgi jne. Osad neist on juba mälus ja nagu juskui omaks muutunud, osad aga alati uued, nagu näeks neid esimest korda, kuigi need on alati seal samamoodi olnud. Kõik need teadvused, kes kulgevad mööda seda etteantud rada teadvustatult ja avatud silmadega, näevad samu objekte, ilmselt erineva kiirusega, erineva nurga alt ja terasusega, aga siiski laias laastus samu objekte. Veel on juures lisad, igasugu loodusnähtuste tulemil, kus valgus ja varjud mängivad ning loomafauna enda poolt antud panus, kus keegi märkab rebast posti all või põtra kuusikus.