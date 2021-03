Alexis Varnum: praegu lülitume vanast maailmast välja ning liigume uude reaalsusesse

Kui veebruaris me tegelesime rohkem enda vanast välja lülitamisega (tõusid esile vanad poolhävinud programmid, arvamused ja veendumused, rohkem oli näha tasakaalu puudumist erinevates eluvaldkondades), siis märtsikuus me same uued kvantkoodid võimsa energeetilise hoovusega ja me oleme rohkem suunatud enda uude reaalsusse.

Juba see, et sa ei taha ega ei saa elada nii nagu varem on märk sellest, et Sa liigud edasi. Vana tekitab protesti, vahest ka vastikustunnet ja iiveldust. Me üritame praegu sellega kohaneda ja sellest eemalduda ning see võib olla ebameeldiv või paneb meid olema need, kes me tegelikult pole. Võib tekkida tunne, et oled elu protsessist välja langenud, kuid see pole halb, ära olegi protsessides, ole eemal ja jälgi. Luba ümberlülitamisel rahulikult toimuda.

Kui tunned, et oled lõpuks valmis selleks, et ennast ümber lülitada, siis Sa pead õppima olema vaid selles hetkes, ehk siin ja praegu. Pead õppima tundma kohalolu, ehk tunnetama seda, mis Sinuga praegu toimub.

Võimalik, et sul on raske püsida toimuvas. Sa ei pea taas sukelduma vana reaalsusesse, ehk sellesse, mis praegu sureb ja milles on vastuolu, konfliktid, muretsemine, liigne askeldus, konfliktid ja võitlus. Sinu ülesanne on säilitada endas seda, mis on imeline ja tore, mis kingib heaolu, rõõmu, armastust, meeldivat tunnet, mis innustab Sind. Selle asemel, et sukelduda taas sinna, mis tekitab kartust ja masendust, mis piirab, millest on juba kõrini, mis paneb sind seisundisse "PEAB", parem lülitu ümber lihtsusele, mis annab Sulle võimaluse elu nautida. Näiteks jälgi, kuidas ärkab loodus, juba on lumikellukesed õitsemas, ka linnulaulu on kuulda. Lülita ennast ümber sellele, mis täidab Sinu hinge ja välju tasapisi lagunevast matrixist.