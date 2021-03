Praegu on suur tervenemise aeg, mil Kõrgema Mina ja Hingega kooskõlas olevad taotlused manifesteeruvad väga kiiresti ja suures ulatuses. Võiks öelda, lausa imede aeg. Imede ilmumiseks aga on vaja end vanast puhastada, kinnistunud tõekspidamised vabaks lasta, luua ruumi uuele, lubada juhtuda parimal võimalikul ja enamgi veel ning mitte lasta mõistusel protsessi liialt sekkuda.

On aeg töötada oma teemade kallal otse südamest lähtuvalt. Võta kõik oma tunded ja mõtted vastu sellistena nagu nad on, ära hinda neid headeks ja halbadeks, lubatuteks ja mittesoovitavateks, lase neil kõigil ilmuda ja teadvusta need. Ja lase neist siis lahti. Sinu tunded ja mõtted on vaid pilved taevas, sina oled taevas.

On aeg loobuda tingivast kõneviisist ja rääkida otse südamest ja hingest. Mida su süda igatseb, mida su hing vajab. Ütle need tunded ja seisundid välja. Sõnasta, mida sa vajad. Mis on need tunded ja seisundid, mida soovid igala eluhetkel tunda? Kindlasti soovime me kõik oma südames armastada ja olla armastatud, olla terve, tunda end rõõmsa, virge ja õnnelikuna. Me vajame puudutusi ja hellust, turvatunnet ja mõistmist. Me vajame omaette olemise ruumi ja suhtlemist, terveid ja toetavaid suhteid ning jõukohaseid väljakutseid ja eneseteostust.

Võta leht paberit ja pane enda jaoks kirja kõik tunded ja seisundid, mida sa hetkel vajad. Nii need, mida sa juba koged, mis on juba su igapäevase olemise osad, kui ka need, mille järele sa igatsed. Kirjuta need üles alustades iga rida sõnadega "Mina vajan" ja lisa sinna taha kinnitus "Mina valin". Oluline on kirja panna nii tundeid, seisundeid kui ka tegevusi, mida valid nüüd teha. Näiteks, ma valin olla terve, ma valin terveneda, ma vajan armastust ja valin armastada. Sinu valikud on seemned, mille vilju elus lõikad. Ebasobiva lõikuse korral on sul alati võimalus teha valik selliseid seemneid enam rohkem mitte külvata ja valida teistsugused seemned.