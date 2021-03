Maagiline aastaring: nõiarahva pühad ja riitused läbi aastaaegade

Usun, et jumalikkuses on nii mehelik kui ka naiselik alge ja me oleme iseenda preestrid ja preestrinnad. Nõiad tähistavad aastaringi ning nende kalendris on kaheksa põhilist pidu ehk sabatit. Need tähtsündmused märgivad aastaaegade vaheldumist ning jumalannade ja jumalate lugusid. Siis tulevad nõiad kokku, et lauldes, tantsides ja lugusid läbi mängides jumalusi austada ning pühi tähistada, kirjutab šamaan Anu Pahka