Need on toidulisandid, mida võiksid tervise turgutamiseks oma menüüsse lisada

Kuigi toidulisandeid müüakse retseptita, ei tähenda see veel seda, et need on ohutud. Suhtumine "ega küll küllale liiga tee" ei ole siinkohal mõistlik. Toitainete koostoime on keeruline ja nende mõju ei ole samasugune, kui püüate mõne toitaine puudust toidulisandiga hüvitada. Kõige parem on saada oma vitamiinid ja mineraalained kätte toidust, mitte tablettidest. Lisaks sisaldab tasakaalustatud toit muidki kasulikke toitaineid, näiteks kiudaineid, asendamatuid rasvhappeid ja antioksüdeeriva toimega fütokemikaale.