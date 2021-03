NÄDALA TAROSKOOP | Alanud nädal toob uut energiat, mis aitab muutlikul ajal vastu pidada

Nädala kaartideks on sauade seitse ja sauade kümme. Tunned, et oled pidevas muutuste tuules ja seda juba pikemat aega. Selline ebakindel tunne põhjustab väsimust ja soovi oma koormat vähendada, et lõpuks ometi pisut puhata ja hinge tõmmata. Positiivne uudis on see, et asjad on hakanud tasapisi paremuse poole liikuma ning sul tuleb tegeleda hetkel vaid sellega, et vastu pidada ja hoiduda masendusse langemast. Koos kevade saabumisega tuleb ka uus hingamine ja värsked energiad, mis lükkavad liikuma nii looduses kui sinu sisemaailmas toimuvad protsessid.

Suhete ja armastuse osas võid tunda, et kohati lähevad olukorrad kiirelt pingeliseks. See juhtub eelkõige selle tõttu, et meil kõigil on praegu keeruline ja seda paljudes eluvaldkondades. Kõigi igapäevamuredega tegelemise kõrval võivad tunnetega seotud teemad jääda tahaplaanile ja hakata vaikselt lisaprobleeme tekitama. Et sellist olukorda ennetada või parandada tuleks võtta endale aega, et oma emotsioonidega tegeleda.

Töö- ja rahaasjade osas on asjad endiselt ebakindlad ja keerulised. Võid tunda, et oled väsinud ning kohati ka alla andnud. Seda aga ei maksaks teha, sest just nüüd hakkavad asjad tasapisi liikuma sulle soodsas suunas. Sinu ülesandeks on vajadusel abi küsida, õppida minevikust lahti laskma ja olema valmis muutusteks.

Tervise osas võiksid enda suhtes hästi tähelepanelik olla. Luba endale piisavalt und ja puhkust. Lisa oma menüüsse võimalikult palju vitamiine ja keha turgutavaid toite. Samuti tuleks kasuks kui teeksid saunaprotseduure või laseksid endale massaaži teha.

NÄDALA ÜLEVAADE 22.- 28. Märts

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku karikate kaheksa. Sinu elus saabub aeg, kus pead midagi maha jätma, mis sind enam ei teeni ning liikuma enda jaoks tundmatusse tulevikku. Sul on tegelikult olemas kõik, et võiksid olla õnnelik ja rahulolev, kuid ometi on hetkel asjad pisut tasakaalust väljas. Võta endale aega, et leida taas enesekindlus ja sisemine rahu ning tasakaal.