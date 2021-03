Mai-Agate Väljataga: universumis on seadus - kõigepealt annad, siis alles saad!

Sellist mõttetasandi seisundit, et olen vaba nagu lind, ei saavutata ühe eksistentsiga. Selleks kulub vähemalt 700-800 elu, sest asi ei seisne ainult ühes sõnas "vaba", vaid paljude mõistete terves komplektis: elueetika, moraalsus, empaatilisus, armastus, mõistus, vaimsus. Inimesel on vaja teadlik olla palju dest elu tahkudest ja üldse elu olemusest. Kui sa oled vaba nagu lind, siis tavaliselt ei kehastu enam. Aga inimesena käesolevas elus saame nii mõndagi muuta, et tunda end õnnelikumana. Kõigepealt õpime olema endast teadlikumad ja tähelepanelikumad. Õpime hindama seda, mis meil parasjagu käes on, olgu siis esemete, olukordade või inimestena.

Me oleme unustanud tänulikud olla. Universumi üks energiaseadustest on järgmine: see, mille eest tänad, seda tõmbad ligi. Meil on aina tunne, et kõike ja kõiki on hirmus vähe! No kuidas sa siis sellise nigela asja eest tänad! Eestlastel on üks väga ilus ütlemine: kes ei täna pisku eest, see ei täna palju eest ammugi! Täitsa tõsi! See tegelane tahab aina juurde saada - anna, anna, anna! Lõuapoolikutel on ütlemine, et Anna on küll kena inimene, aga jube tänamatu. Kuidas sinuga lugu on?

Tuletan veel kord meelde, et universumis on seadus: kõigepealt annad, siis alles saad. Ja andmise all ei tule mõista ainult materiaalsust, vaid midagi palju enamat - armastust. Ärge hakake võrdlema inimlikku armastust jumaliku armastusega. Need on kaks täiesti erinevat asja. Oma elu elades peaksite siiski nende erinevusest aru saama. Inimlik armastus ei tarvitse alati andestada, aga jumalik teeb seda alati.