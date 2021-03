Hea teada: mis vallandavad migreenihoo?

Mõned patsiendid võivad spetsiifiliste vallandajate - näiteks ilma - mõju üle hinnata, või mitte ära tunda nõrku vallandajaid, mis võivad vastuvõtlikkust suurendada. Ehkki paljud inimesed tajuvad oma tegelikke vallandajaid valesti, suudavad patsiendid hoo päeval üsna hästi migreeni prognoosida. Mõned uurijad on leidnud, et uuringus osalejatest, kes olid "peaaegu kindlad", et migreen tekib, tekkis 93 protsendil ka tegelikult peavalu .

Notseebo on peavalu korral nii kliinilistes uuringutes kui ka praktikas suur probleem. Kui viidatakse, et spetsiifiline vallandaja põhjustab migreenihooge, siis võib see tekitada negatiivseid ootusmehhanisme ja põhjustada sümptomite süvenemist.

Une ja migreeni vahel on tugev seos. Kui enamiku jaoks on ilmselt täiesti selge, et liiga vähene magamine võib kaasa tuua migreeni, siis võib ka liigne magamine soodustada migreenide teket. Unerežiimi muutumine ja jet-lag (ajavööndite vaheldumisest tingitud stress) võivad samuti migreeni esile kutsuda. Migreeni all kannatajad kaebavad sageli, et neil on hoolimta väsimusest raskusi uinumisega ning raske on ärgata ja ka pärast ärkamist ollakse väsinud.