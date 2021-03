Külaline teisest planeedisüsteemist võis olla iidne planeedikild

Foto: depositphotos.com

Salapärane teisest planeedisüsteemist pärit objekt Oumuamua möödus Maast 2017. aastal. Teadlased pole aga siiani suutnud selgeks teha, mis Oumuamua täpselt on ja kust see pärit on. Nüüd pakuvad USA astrofüüsikud, et tegu võib olla Pluutot meenutava eksoplaneedi küljest murdunud killuga, vahendab Novaator.err.ee.