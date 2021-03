ALKEEMIA PODCAST | Uskumatu! Mõned vägagi tervislikud toiduained võivad põhjustada migreeniatakke

Peavaluga on kimpus väidetavalt iga viies inimene maailmas. Dr Toomsoo tõdeb, et kui osataks vastata küsimusele, miks meie pead ikkagi valutavad, siis oleks peavalud tõenäoliselt ka välja ravitud. "On teada veel üks päris hirmus statistiline number - naiste reproduktiiveas ehk 15-49aastastel põhjustab migreen kõige enam puuet," viitab ta 2017. aasta uuringu andmetele.

Kui riigiti suuri erinevusi pole, siis sooti esineb naistel migreeni kaks korda rohkem kui meestel, vastavalt 18 ja 9 protsenti. Lisaks ka muud peavalud, näiteks pingepeavalu. Eesti suuremates haiglates on tööle asunud peavaluspetsialistid ning peavalu õed, mis näitab, et tegemist on üha suureneva probleemiga. Dr Toomsoo tõdeb, et perearstidel ei pruugi olla migreeni osas sedavõrd põhjalikke teadmisi, et osata patsiente nõustada lisaks ravimite välja kirjutamisele ning sageli võib neuroloogidele tunduda, et toitumisest rääkimine ei näita neid heas valguses. "Minu raamat ongi ajendatud sellest, et harida patsiente ja avardada ka arstide silmaringi," ütleb dr Toomsoo ausalt.

Mis on migreeni ja tavalise peavalu erinevus?

"Esimene väga tähtis tunnus on tugevus. Migreen on väga tugev peavalu. Arstidena püüame inimestelt välja uuridapeavalu tugevust 10 palli skaalal ja kui patsient ütleb valu tugevuseks 6 või enam, siis on tegemist tugeva valuga, misiseloomulik just migreenile," tutvustab dr Toomsoo.

Migreenil on ka teisi tunnuseid - see algab üldiselt ühest peapoolest, väga tihti kuklast või kulmu piirkonnast. Umbeskümnel protsendil võib esineda ka oksendamist, sagedamini esineb valgustundlikkust ja pimeduse soovi ning vajadust maailma eest justkui peitu minna. "Kui pingepeavaluga saab inimene oma asjad ikkagi tehtud, siis migreeniatakkpõhjustab puuet ehk muudab inimese igapäevaste tegevuste suhtes teovõimetuks," ütleb dr Toomsoo Alkeemia podcasti teises saates.

Tableti asemel vaata üle toidulaud ja joogivee kogus