Alexis Varnum: kevadine pööripäev toob kaasa uut energiat ja suurema enesekontrolli vajaduse

Praegu ei ole soovitav teha enda jaoks mingeid järeldusi ega kiireid ja läbimõtlemata otsuseid. Mõistlik oleks oodata kuni aprilli keskpaigani, siis on olukord veidi selgem.

Lisaks on võimalikud suhteraskused paaridel või perekondades, tekivad tülid, seega õpi kontrollima enda emotsioone ja pigem suhtu kõigesse positiivsemalt. Energiat on nüüd küll rohkem, samas sellega seoses tõuseb ka enesedistsipliini vajadus ja vastutuse tunne.

Mõne aja pärast on võimalik leida lahendusi oma finantsilistele küsimustele. Väldi agressiooni ja teiste süüdistamist. Tegevused, mida sa alustad peale kevade algust, aitavad luua head vundamenti uutele ettevõtmistele, projektidele ja töödele ning sa saad hakkama mitmete varem keerulisena tundunud ülesannetega. Vali endale kindel siht ja liigu selles suunas. Ole kindel oma valikutes ja võidus. Katsu puhastada enda ruumi ja oma mõistust koormavatest mõtetest, negatiivsetest inimestest, väljamõeldud probleemidest ja oma hirmudest.

Kõik mida me omame on ajutine, seega ära klammerdu asjadesse ja inimestesse, kõik on mööduv. Soovi soove, praegu Kuu kasvab, ürita olla rõõmsam ja suuna oma valgust kõigele, mis Sind ümbritseb.