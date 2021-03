Dr Matti Peura: Depressioonist tervenemise esimene samm on oma tugevate külgede ülesleidmine ja nende toetamine

Järgmine suur arusaam oli see, et need asjad, mida mina saan mõjutada, on piiratud ja sõltuvad ajast. Aga asjad, mis meile muret teevad, on lõputud nii aja kui ka koha mõttes. Võtame näiteks surma. Looduse seadused määravad ära selle, et elu peab mingis etapis lõppema ja mitte miski ei jää igavesti samasuguseks. See põhjapanev asjaolu ei mahu meie kontrolli alla. Kuigi enamik meist tahab uskuda teisiti, jääb meie kontrolli alt välja ka tervis.

Teisest küljest on olemas asju, mida me suudame mõjutada, aga minu meelest on neid väga vähe. Asjad, mida me kontrollime, on meile loomupärased ja millegi sellise lähedal, mis meid kõige paremini iseloomustab. Ehk siis selle isiksuse lähedal, kes on geenide ja keskkonna ühises mõjus välja kujunenud. Samad isiksuseomadused, millest me lapsena jõudu ammutame, täidavad seda rolli ka täiskasvanueas. Neid jõuallikaid läheb eriti vaja siis, kui meie elus toimuvad muutused. Uuringud viitavad sellele, et viie peamise isiksuseomaduse hulgast tundub täiskasvanuea heaoluga seotud olevat meelekindlus - eelkõige seeläbi, et meelekindlad lapsed suudavad oma käitumist paremini kontrollida ja riskivad vähem. Kuigi elu jooksul isiksuseomadused mõnevõrra teisenevad, on suudetud tõestada, et stabiilsena püsivad omadused mõjutavad meie igapäevast käitumist.