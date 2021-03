Alkeemia lugemisnurk | Naatan Haamer: Mis meid kriisis murrab?

Iga kriis ei pea tähendama sugugi katastroofi. Kõik kaotused ei tõmba meil pinda jalge alt. Üldiselt on inimeses olemas see jõud, millega minna läbi ka päris tõsistest kaotustest. Inimkonna elukogemus kirjeldab kaotusi ja loobumisi enamasti loomulike nähtustena. Me alustame oma elu loobumisega kaitsvast ja turvalisest emaüsast ning saame aasta-aastalt pidevalt tunda kaotusekibedust, mille me muudame edasipürgimise jõuks ja rõõmuks. Juba väikelaps loobub turvalisest maadligi roomamisest ja valib täiesti ebaturvalise kahele jalale tõusmise. Mingi kummaline sund tõukab teda aina katsetama, vaatamata tõusmisärevusele ja mahakukkumisvalule. Lapsena kaalub maailma avastamise tung üle tuttava ja turvalise säilitamise vajaduse. Me valime siis sageli pigem uudse ja ebaturvalise. Mingil hetkel täiskavanuna me enam nii uljad ei ole. Täiskavanute puhul hakkab selgemini ilmnema, et osa inimesi võtab rohkem riske ja teised vähem. Osa täiskasvanuid püüab pigem säilitada olemasolevat ja teine osa kipub sagedamini rahuldama oma seiklusjanu. Kindlasti on siin osaliselt küsimus meie isiksuse tüübis, aga kindlasti ka meie täiskasvanuks kujunemise loos. Mõlemad on olulised, et kujundada meid just selliseks, nagu me oleme. Kogemustel on sageli arvatust määravam roll meie eluhoiakutele, reaktsioonidele ja valikutele. Ka kaotuste kriisidega tulevad inimesed väga erinevalt toime. Isegi paljude omaduste poolest sarnased inimesed võivad keerulistes olukordaes väga erinevalt reageerida ja nende viis olukorraga toime tulla pigem ei kattu.