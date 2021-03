Head ideed! Vedelikud, mida kasutada smuuti põhjaks

KAERAPIIM valmistatakse kaerahelvestest ja veest. Sisaldab palju B1-vitamiini, rauda ja antioksüdante. Mõni tootja lisab vedelikule lambavillast saadud D-vitamiini, nii et veganid peaksid olema ettevaatlikud. Sageli lisatakse kaerapiimale ka looduslikult esinevaid ensüüme, A- ja B12-vitamiini. Kaerapiima on lihtne ise teha. Avatud pakend säilib külmikus paar päeva. Piima sobib hästi külmutada jääkuubikuteks.

KOMBUCHA-TEE sisaldab muu hulgas piimhappebaktereid, äädikhapet, polüsahhariidi, vitamiine C, E, K, B1, B2, B3, B6 ja B12 ning mineraale - rauda, naatriumi, mangaani, magneesiumi, kaaliumi, vaske ja tsinki. Teed valmistatakse fermenteeritud kombucha-seenest (nimetatakse ka meduus- või teeseeneks). Kombucha on müügil tervisliku toidu kauplustes ja seda on eri maitsetega. Kui hangid endale kombucha-kultuuri, võid ka ise valmistada ja maitsestada oma teed. Kombucha-teed sobib hästi külmutada jääkuubikuteks.

KOOKOSPIIM sisaldab muu hulgas palju kaaliumi, rauda, magneesiumi ja fosforit. Rasvasisaldus on muutlik, kuid jääb tavaliselt 25 protsendi ligi. Osta alati magustamata ja ilma lisanditeta kookospiima. Väikeses koguses kookospiima võid valmistada ise, kui segad riivitud kookospähklit veega ja kurnad seejärel välja viljaliha. Kookospiima sobib hästi külmutada jääkuubikuteks.

KOOKOSVESI on läbipaistev vedelik, mida sisaldab noor roheline kookospähkel. Kookosvesi sisaldab 95 protsenti vett, ülejäänu on toitained ja mineraalid, näiteks B- ja C-vitamiin, fosfor, kaltsium ja tsink. Kookosvesi on väga kaaliumirikas ja seda nimetatakse vahel looduse oma spordijoogiks. Kookosvett võib suurepäraselt külmutada jääkuubikuteks, mis säilivad sügavkülmikus pool aastat.