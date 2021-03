OSHO: Mis on elu mõte? Elada tuleb lihtsalt elu nimel!

Kas elamisel on mingit olulisust, mingit mõtet, mingit väärtust? Küsimus on: kas elul ja elamisel on mingi eesmärk, mida saavutada? Kas leidub mingi koht, kuhu te elades ühel päeval jõuate? Elamine on abinõu; tulemus, saavutus, kuskil kaugel on eesmärk. Ja see eesmärk annab elamisele olulisuse. Kui eesmärki pole, on elu kindlasti mõttetu; Jumalat on vaja selleks, et anda teie elule olulisus.

Kõigepealt hakake eraldama eesmärki ja vahendeid. Muidu see lõhestab teie meele. Teie meel küsib alatasa: miks? Mille jaoks? Kõik, mille kohta pole vastust, et mille jaoks, hakkab tasapisi teie silmis oma väärtust kaotama. Nõnda on armastus muutunud väärtusetuks. Mis mõtet on armastusel? Kuhu ta teid viib? Millist saavutust armastus pakub? Kas jõuate mingisse utoopiasse, mingisse paradiisi? Nõnda vaadates pole armastusel muidugi mitte mingit mõtet. Armastus on mõttetu. Mis mõtet on ilul? Te näete päikeseloojangut - olete pahviks löödud, see on nii ilus, aga iga idiootki võib küsida: "Mis on selle mõte?", ning teil pole mitte mingit vastust. Ja kui sellel kõigel pole mõtet, miks te siis õhkate tarbetult mingi ilu üle? Ilus lill või ilus maal või muusika ja luule - neil pole mitte mingit mõtet. Need pole argumendid millegi tõestamiseks ega abinõu millegi saavutamiseks. Elu koosnebki ainult sellistest asjadest, mis on mõttetud. Lubage ma kordan: elu koosnebki ainult sellistest asjadest, mis on mõttetud ja tähtsuseta - tähtsuseta selles mõttes, et neil pole eesmärki, need ei vii teid kuhugi ja te ei saa neist midagi. Teisisõnu, elamine on iseenesest oluline.