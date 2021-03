Alexis Varnum: On aeg ennast tundma ja usaldama õppida

Iga inimene omab enda unikaalseid kogemusi ja oskusi, et lõpetada vana ja luua endale uut reaalsust, mis pole sarnane teistega. Varem me elasime maailmas, kus kõik toimiski väljaspool ja me mängisime selleks erinevaid rolle selleks, et jälgida mängureegleid ja tegelikult me ei mõelnud selle juured väga enda peale. Tihti tegutsesime nii nagu vajas kollektiiv ja ühiskond ning sellele lisaks peitsime enda tõelisi emotsioone ja soove, sest see võis tekitada probleeme.

Varem vanemad samuti suunasid meid vaatama teisi: "Tee nii nagu nemad või miks Sa pole selline nagu teised?" Me pidime ennast suunama sobivaks liidritele, parteidele, õpetajatele, religiooni liidritele ja muudele autoriteedile. Me ei osanud toetuda endale.

Praegu on aeg muutunud ja kõik vastused on Sinu südames. Meie elu pole enam vastavuses kellegi teise kogemusega. See, mida kuulata, vaadata, proovida ja valida, seda otsustab igaüks ise.

Viimasel ajal oled hakanud märkama, et sa ise ja ka teised vihastad tavalistes situatsioonides? See tekib sellepärast, et me ei saa rohkem endale valetada ega panna oma suud kinni nii nagu varem. Me ei saa enam ennast sobitada, vaikida, olla vastavuses kellegi teise ootustega ja sellised olukorrad väljuvad meist erinevate emotsioonidega. Vahest see on ebaadekvaatne reaktsioon. Inimesed ei soovi enam olla mingi süsteemi või mehhanismi mutrid, vaid soovivad näidata oma oskusi ja omadusi ning tänu sellele luua tasakaalu, milles kõikidele oleks hea olla.