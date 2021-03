Ebaküps mehelikkus väljendub Jumaliku Lapse arhetüübina

Igal mehe hingeelu energiapotentsiaalil, olgu see siis ebaküpsel või küpsel kujul, on kolmikühtne ehk kolmeosaline struktuur. Kolmnurga tipus on arhetüüp oma täiuses. Aluse tasandil kogetakse seda arhetüüpi kahepooluselisel väärtalitluslikul kujul, mida võib nimetada ka varjuks. Nii Poisi kui ka Mehe psühholoogia tingimustes on selline kahepooluseline väärtalitlus ebaküps, kuna see kujutab endast psühholoogilist olukorda, mis pole terviklik ega tihedalt seostatud. Hingeelu puudulik sidusus on alati ebapiisava arengu tunnus . Kui poisi ja seejärel mehe isiksus jõuab kohasele arenguastmele, siis ühinevad nende varivormide poolused tervikuks.

Sageli räägime heldimusega oma kultuuri poisilikkusest. Kui meie seesmine poiss on oma kohal, siis annab ta meile mängulisust, rõõmu, lusti, energiat ning sellist vastuvõtlikkust, mis on seiklusvalmis ja vaatab innuga tulevikku. Ent kui on tarvis mehelikkust, siis jäävad meie poisilikud suhted iseenese ja teistega küündimatuiks.

Õnnetuseks on enamik mehi kinnistunud ebaküpsel arengutasemel. Varaseid arenguastmeid juhivad poisipõlvele kohased arhetüübid . Kui neil lastakse juhtida ka täiskasvanu hingeelu, kuna Ego pole poisipõlve arhetüüpe ületanud, et nende asemel küpse mehelikkuse ürgkujusid juurutada, siis on tulemuseks see, et me käitume varjatud (kaasinimeste jaoks ei pruugi see nii olla) poisilikkuse ajel.

Poisi psühholoogia. Uimastimüütaja, ämbrisse astuv poliitik, naisenüpeldaja, pidevalt noriv ülemus, ninatark noorjuht, truudusetu abikaasa, firmajuhi tallalakkuja, ükskõikne koolinõunik, variserlik jutlustaja, jõuguliige; isa, kes eales ei saa mahti oma tütart koolitöös aidata; treener, kes oma silmapaistvaid hoolealuseid naeruvääristab; psühhoterapeut, kes alateadlikult enda ravialuste "sära" ründab ja neile mingisugust hallivõitu normaalsust pakub; pintsaklipslane ̶ kõigil neil meestel on midagi ühist. Nad on poisid, kes püüavad olla mehed. Nende püüdlus on ausameelne, sest keegi pole neile näidanud, missugune on küps meesterahvas. Nende "mehisus" on teesklus , mida enamik meist ei avastagi. Me peame niisuguse mehe kontrollivat, ähvardavat ja vaenulikku käitumist pidevalt eksikombel tugevuseks. Tõeliselt on aga tegemist varjatud haavatavuse ja nõrkusega , mis on iseloomulikud haavunud poisile.

Esimene ja kõige ürgsem ebaküps mehelik energia on Jumalik Laps. Me kõik teame kristlikku lugu Jeesuslapse sünnist. Ta on mõistatuslik olevus, kes tuleb Jumalariigist, olles neitsist sündinud. Teda ümbritsevad imetaolised asjad ja sündmused: täht, jumaldavad karjased, targad Pärsiast. Kummardajaist ümbritsetuna on ta kesksel kohal mitte ainult laudas, vaid kogu kõiksuses. Populaarseis jõululauludes viibivad isegi loomad tema sündimise juures. Piltidel kiirgab ta valgust, mis sädeleb tema külje alla pandud õlgedel. Jumalana on ta kõikvõimas. Samal ajal on ta täiesti abitu ja haavatav. Vaevalt on ta jõudnud ilmale tulla, kui juba kuri kuningas Herodes saab temast haisu ninna ja püüab teda surmata. Jeesuslast on tarvis kaitsta ja viia ta salaja Egiptusse, kuni ta on piisavalt tugev, et oma elutööd alustada. Vahepealsel ajal on teda hävitada püüdnud jõud oma energia ära kulutanud.

Mõned poisid tunduvad teistest "küpsemana"; nad juurutavad, kahtlemata alateadlikult, poisipõlve arhetüüpe täielikumalt kui nende eakaaslased. Seesmise integratsiooni ja kooskõla määra poolest on nad teistest ees. Teised poisid paistavad "ebaküpsena", isegi kui võtta arvesse poisipõlvele omast ebaküpsust. Näiteks on poisil hea tunnetada endas sangarlikkust ja näha ennast kangelasena, kuid paljud poisid ei suuda seda teha ning takerduvad Kangelase varivormides , mille nimed on Uhkustav Löömamees ja Argpüks .

Sageli ei mõisteta, et see müüt ei ole ainus omasuguste seas. Erinevais usundeis on hulganisti lugusid imetaolisest poisslapsest. Kristlik jutustus on osaliselt kujunenud suure Muinas-Iraani prohveti Zarathustra sünniloo eeskujul, kust on võetud loodusimed, Hommikumaa targad ja lapsukese elu ähvardav hädaoht. Juudi usundis on lugu Moosesest, kes sünnib selleks, et vabastada oma rahvas vangipõlvest, olla suur õpetaja ning Jumala ja inimeste vahetalitaja. Teda kasvatas Egiptuse vaarao tütar. Kummatigi oli tema elu kohe pärast ilmaletulekut hädaohus, sest vaarao oli andnud käsu tappa kõik juudi soost vastsündinud poisslapsed. Moosese ema asetas abitu ja kaitsetu lapsukese pilliroost korvi ning jättis selle Niiluse jõele triivima. Selle loo eeskujuks oli tunduvalt vanem rahvajutt vägeva Akadi kuninga Sargoni, Mesopotaamia valitseja lapsepõlvest. Kõikjal maailmas võime kuulda legende Buddha, Krišna ja Dionysose imepärasest lapseeast.

Veelgi vähem teatakse, et see Jumaliku Poisslapse kuju, mis on maailma usundeis üldlevinud, elab ka meie sees. See tõsiasi nähtub psühhoanalüüsis osalevate meeste unenägudest, kes, iseäranis tervenema hakates, näevad sageli unes poisslast ning kogevad seejuures valgust, rõõmu, imestust ja kosutust. Tihti on ka nõnda, et kui psühhoteraapias osaleva mehe enesetunne paraneb, siis võib tal esimest korda elus tekkida tahtmine olla isa.