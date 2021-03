Kolm sammu, kuidas parandada tervist ja vähendada kehas põletikku

1. Loobu põletikku tekitavatest rasvadest

See tähendab täielikku loobumist transrasvadest, küllastunud rasvade piiramist ja mis kõige tähtsam, väga palju oomega-6-rasvhappeid sisaldavate toitude vähendamist toidusedelis. Arvatakse, et tasakaalustamatus oomega-6 ja oomega-3-rasvhapete taseme vahel meie toidus on põletiku põhilisi põhjuseid ning selle tasakaalu saavutamine on väga oluline, et luua organismis põletiku- ja vananemisvastane seisund. Kõige parem on seda teha, loobudes õlidest ja margariinidest, mis on oomega-6-rasvhapete kontsentreeritud allikad, ning vältida töödeldud toite, mis neid sisaldavad. Asenda need monoküllastumata rasvhapete, oomega-3-rasvhapete või teiste tervislike rasvadega.

• Väldi õlisid, mis on valmistatud maisist, palmist, maapähklist, safloorist, sojaoast ja päevalillest; samuti margariine ja polüküllastumata määrdeid.

• Söö rohkem õlisid, mis on valmistatud avokaadost, kookosest, linaseemnest, makadaamiapähklist, oliividest või rapsist.

2. Tervenda oma keha

Loodetavasti saad sa nüüd aru, kui paljusid väiksemaid terviseprobleeme me igapäevaselt talume ja kuivõrd on need seotud suureneva vananemisriskiga. On võimalik, et need tekitavad hilisemas elus isegi tõsisemaid probleeme. Seetõttu arvan, et igaüks, kes kannatab isegi väikese terviseprobleemi all, mis tõstab põletikuriski, peaks selle põhjuse üles leidma.

Seisundid, mida tuleks uurida, on järgmised:

• Valud. Kui sul on mingid valud, siis on sul põletik. Kui kannatad pidevalt seljavalu, liigesevalu, spordivigastuste jms all, siis selle asemel, et lihtsalt sümptomeid maha suruda, püüa üles leida, mis võib olla nende taga. Mine akupunktuuri spetsialisti või naturopaatilise arsti juurde akupunktuuri saama või mine füsioterapeudi, osteopaadi või kiropraktiku vastuvõtule. Kui su valu tuleneb pigem artriidist, siis võib põletiku vähendamine paljudele sümptomitele lõpu teha.