Iidsed tolteegi õpetused: ole oma sõnades laitmatu

Ole oma sõnades laitmatu. Esimene kokkulepe on kõige tähtsam. Sellest on ka kõige raskem kinni pidada. See on nii oluline, et üksnes seda kokkulepet järgides saad suudad tõusta eksistentsitasandile, mida mina kutsun taevaks maa peal.

Esimene kokkulepe näeb ette, et oleksid oma sõnades laitmatu. Kõlab lihtsalt, kuid see on ülivõimas. Miks just sinu sõna? Sinu sõna on jõud, mis sul loomiseks on antud. Sinu sõna on otse Jumalalt tulev kingitus. Piiblis, Johannese evangeeliumis, on öeldud: "Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal."

Sõna kaudu väljendad sa oma loomisjõudu. Sõna kaudu kuulutad sa kõike. Ükskõik, mis keeles sa kõneled, see on sõna, mille kaudu su kavatsus teatavaks saab. Sõna kaudu kuulutad seda kõike, missugust und sa näed, mida tunned ja mis sa tegelikult oled. Sõna pole pelgalt heli või kirjalik sümbol. Sõna on jõud; see on su võim end väljendada ja suhelda, mõelda ja seeläbi oma elusündmusi luua. Sul on kõne võime. Milline teine loom planeedil kõneleks? Sõna on sinu kui inimese kõige võimsam tööriist; see on maagia tööriist. Ent nii nagu kahe teraga mõõk, võib su sõna luua kauneima unenäo või hävitada kõik su ümber. Üks serv on sõna vääriti kasutamine, mis loob elava põrgu. Teine serv on sõna laitmatu kasutamine, mis loob vaid ilu, armastust ja taevast maa peale. Sõltuvalt sellest, kuidas sõna kasutatakse, võib sõna anda sulle vabaduse või orjastada sind rohkem, kui oskaksid ette kujutada. Kogu sinu käsutuses olev maagia põhineb sõna jõul. Su sõna on puhas maagia ja sõna väärkasutamine on must maagia.

/.../