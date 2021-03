Kas ka sina tormad kiirustades läbi elu?

Kui oled nüüd avastanud, et ka sina elad kiirustades ja sul on palju poolikuid tegevusi, siis avastad ka ehk, et su enesetunne ja minapilt on segamini. Kui sa tahad sellest seisundist välja pääseda, siis esimese asjana võiksid endale öelda, et mul on õigus lõpetada ja lõpuni viia kõik oma ettevõtmised ja tegevused. Mul on oskusi ja tarkust mõelda lõpuni oma mõtted ja teha oma järeldused. Kui me tahame hoogu maha võtta ja lihtsalt ütleme: "Kiiret ei ole", siis jääb kiirustamise negatiivne varjund ikkagi alles. Universumi seaduse kohaselt pole vahet, kas kasutame koos põhisõnaga eitust, põhisõna sisu toimib ikka (kui ütleme, et "on kiire" või ütleme, et "ei ole kiire", siis domineerima jääb ikkagi ainult "kiire"). Selles olukorras oleks hea endale esmalt teadvustada, et ma kiirustan, ning seejärel endalt küsida, kas tõepoolest on kiire? Mida ja miks peaks tegema kiiresti? Võib-olla tõesti on osa asju, mis tulebki kiiresti teha - ja kui ma neid ei tee kiiresti, siis lükkan ma need alusetult kõrvale ja sellest tekib probleeme juurde -, aga samas on ehk palju teisi aspekte, mis kiirustamist ei eelda.