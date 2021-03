NÄDALA TAROSKOOP | Väldi liigset kaldumist nostalgiasse ja pööra oma pilk tuleviku suunas

Nädala kaartideks on erak ja karikate kuus. Sel nädalal tunned, et aina enam kerkivad üles nostalgilised hetked ning ikka ja jälle kipuvad mõtted minema selle juurde, kuidas asjad vanasti olid. Sa üritad ka selgust saada, mis on hetkel sinu jaoks parim tee, kuna soovid teha asju õigesti. Kuid vastust küsimusele, mis on õige, pole sa veel leidnud. Võid tunda ka nukrust, üksindust, äralõigatust oma sõpradest või lähedastest. Tegu on keerulise õppetunniga meie kõigi jaoks ning ainus viis selle läbimiseks on jääda oma mõtetega praegusesse hetke, olla avatud ja valmis õppima uusi toimimise viise.

Suhete osas võid tunda suurt igatsust läheduse järgi. Võid tunda, et midagi on justkui puudu, mingi väljund, mida soovid, on kättesaamatu ja kauge. Kindlasti peaks praegu võtma enda jaoks kohati aja maha selleks, et märgata ja mõista oma tundeid. Samuti oma kallima osas peaks olema tähelepanelikum kui varem. Keerulistes oludes võivad tekkida pinged ja arusaamatused tänu välistele faktoritele ning on oluline, et need lahendataks omavahel enne, kui neist paisuvad ületamatud probleemid.

Töö- ja rahaasjade osas võid olla sunnitud vastu võtma otsuseid, mis ei ole mingil juhul sinu esimesed valikud, kuid mis on n-ö hetkel õige käitumisviis. Isegi kui tunned, et tööasjade osas on väga keeruline aeg, siis katsu leida enda jaoks midagi, mis on positiivne ja mille üle rõõmu tunda. On oluline, et elu majandusliku poole pinged ei hakkaks varjutama muu elu kulgemist.

Tervise osas tasub nüüd just oma meelele ja vaimsele heaolule tähelepanu pöörata. Tegele teadlikult ja igapäevaselt endale positiivsete hetkede pakkumisega, olgu need kasvõi pisikesed rõõmud. Mida enam suudad end tasakaalus hoida, seda paremini peab ka sinu füüsiline keha vastu võimalikele haigustele ja terviseprobleemidele.

NÄDALA ÜLEVAADE 15.- 21. märts

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)