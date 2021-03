Tänane Kalade sodiaagimärgi kuuloomine aitab leida vastused sinu elu kõige olulisematele küsimustele

Kalad on tundlik, müstiline, intuitsiooni, unenägude ja sisemaailma sügavuste märk. See on sodiaagiringi viimane, 12. märk, peidetud ja suletud salapärane ala, millega on muuhulgas seotud ka haigused, viiruste levik, kinnised asutused... praegu tulipunktis olevad teemad.

Seekordne noorkuu on selle astroloogilise aastaringi viimane - uus ring algab kevade alates 20. märtsil, mil Päike Jäära märgi esimesse kraadi jõuab. Ühest küljest on - nagu noorkuu puhul ikka - tegemist uue algusega, ent arvestada tasub samas ka pikema tsükli lõpetamisega. Saladused, varjatud tähendused, pettused, info varjamised ning muud segased asjaolud on sel ajal paratamatult tulipunktis. Siinkohal sõltub väga palju inimese enda valikutest, tema suhtumisest - kas lasta end segadusse ajada, hirmutavate mõtete ja tunnete hoovusel kaasa vedada või vaadata rahulikult endasse ja leida oma isiklik tasakaalupunkt ning ujuda omasoodu vabas vees.

Seekordne noorkuu on eriline - ta on ühenduses nii armastuse planeedi Veenuse kui ka intuitiivse, aga ka segadust suurendava Neptuuniga. Õrnad tunded, hingeline haavatavus, romantiline armastus, aga ka valearvestuste teema on hetkel tugevalt õhus.