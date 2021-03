Hindu astroloogia: kuuloomine seab fookusesse emotsioonid, inimsuhted ja romantika

Purva Bhadrapada jumalaks on Aja Ekapada. Aja Ekapada on tuledraakon, kelle najal ratsutab Tulejumal Agni (Krittika). Esoteeriliselt on tuli spirituaalselt puhastava toimega, eemaldades kõik, mis hääbub ja pole vajalik ning jättes alles kõik, mis on igavene - kõrgem teadvus ja hing. Kuu loomine Purva Bhadrapadas on vaimses mõttes väga oluline, sest sel ajal tärkav spirituaalne potentsiaal saab tulevikus meie tugevuseks. Mediteeri, visualiseeri ja kujutle oma tuleviku mina, vaatle mineviku mina ja ehita piltlikult öeldes nende vahele sild. Sild, mis seisab mineviku ja tuleviku vahel ning mida sammudes kaotad kõik, mida enam ei vaja. Purva Bhadrapada shaktiks on "Yajamana Udyamana Shakti" ehk "võimekus äratada inimeses spirituaalne tuli, leek". Mis iganes frustratsioon ja viha meid valdab, kasuta seda emotsiooni põletina, et eemaldada ebavajalik ja kasutu. Põleta ja hävita need samad asjad selle leegiga, mis neid emotsioone algselt tekitas. Kasuta seda tuld, et põletada kõik, mis takistab sul silda ületamast.