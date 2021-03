Alkeemia lugemisnurk | Hirm on vaid hoiatussignaal, lihtsalt tunne või energia, millega tuleb õppida toime tulema

Kui kriitilisel hetkel ilmub kutsumata külalisena kohale hirm, siis võib tunduda, et sellega pole võimalik toime tulla. See on ka igati loomulik, et kui sind tabab adrenaliinitulv, siis mõtled, et sa ei pea enam vastu või kaotad enda üle kontrolli. Hakkad juba hädaväljapääse otsima, olles valmis minema tormama. Või tunned, et süda taob rinnas nii kõvasti, et sured kohe paanika kätte. Selles peatükis tutvustan tehnikaid, millega hetkelise hirmu vastu valmistuda ja mis aitavad sellega toime tulla, kui see esile kerkima peaks.

Pea meeles, et hirm on vaid hoiatussignaal, mingi tunne või energia, millele ei pea mingit erilist tähelepanu pöörama, kui sind just surmaoht ei ähvarda. Ja sa saad seda kontrollima õppida hoolimata sellest, kas selle teke on ettearvatav või üllatav. Selle peatüki lõpuks on sul terve hulk hirmuga toimetulemise tehnikaid, mille seast valida.

Mida oma hirmuga teha? Hirm tuleb ja niidab sind jalust. See on vältimatu. Kuid su järgmine samm - su mõtted ja reaktsioon - on kõige olulisem. Üks neid inimesi, kelle valmidust hetkelise hirmuga silmitsi seista ma kõige enam imetlen, on Lee Spencer, too endine merejalaväelane, kellest juba lugesid, kes sõudis 6000 km üle Atlandi ookeani, seda lausa kaks korda. Ta on end korduvalt asetanud tõeliselt eluohtlikesse ja hirmu tekitavatesse olukordadesse, ning seda kauemaks, kui inimlikult võimalik näib. Järgnevas tsitaadis tuletab ta meelde oma teise sooloretke üht kõige raskemat päeva.

"Tohutu laine haaras paadi kaasa ja kergitas ahtrit, kuni tundus, et paat läheb kummuli. Kui paadi pikkust - üle seitsme meetri - mõõdupulgana kasutada, siis see laine pidi olema oma 15 meetrit kõrge. Kui laine viimaks kokku vajuma hakkas, siis ülemised kolm meetrit ähvardasid mulle kaela langeda nagu veesein. Ma mõtlesin, et nüüd on kõik. Mul peab küll väga vedama, et siit eluga pääseda."