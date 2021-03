Astronoomilise aasta viimane noorkuu toob kaasa võimaluse muuta oma elu selgemaks, lihtsamks ja teadlikumaks

Aktuaalsed on ka teemad, mis on seotud tingimusteta armastusega, muusikaga, psühholoogiaga, vaimsusega ja heategevusega . Korraga eksisteerivad kaks äärmust - üks, kus kõik on hea ja tore ja samas ka midagi sellist, milles on väga palju hirmu.

Praegu oleks hea üle vaadata, millised soovid on reaalsed ning kuidas neid saab täita. Samuti peaks katsuma mõista, mis mõtted ja unistused on illusoorsed. Enesepetmine loob ainult probleeme juurde. Kui Sa praegu ootad mingit imet, siis loobu, midagi ei tule niisama. See ei tähenda, et sa ei tohiks unistada, kuid ei maksa sukelduda liiga sügavale, kust pärast on tagasi raske tulla. Näiteks kui Sa tahad luua suhet aga sinu prints, kelle Sa oled leidnud on emotsionaalselt kättesaamatu ja ei vasta samaga, siis lase ta lahti. Kui tahad palju raha, ning saadki selle, kuid ei oska selle eest hoolt kanda, see toob depressiooni. Unista teadvustatult ja jää teadlikuks oma võimalustest ja võimetest. Kui keegi Sulle midagi pakub, siis usalda ennast ja ole tähelepanelik, võta pakutav vastu vaid siis, kui tunned, et see on tõesti sulle hea.