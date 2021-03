Külgetõmbeseadus: mida paremini end tunned, seda enam tõmbad ligi head

Tähtsaim on teada, et pole võimalik end halvasti tunda ja samal ajal häid mõtteid mõelda. See oleks väljakutse seadusele, kuna sinu mõtted põhjustavad sinu tundeid. Kui sa ei tunne end hästi, siis on see seetõttu, et mõtled mõtteid, mis loovad halva enesetunde.

Sinu mõtted määravad su sageduse ja tunded annavad sulle kohe teada, mis sagedusel oled. Kui enesetunne on halb, oled sa veelgi rohkem halbu asju ligitõmbaval sagedusel.

Külgetõmbeseadus peab signaalile vastama ja saatma sulle tagasi halbu pilte ja asju, mis suurendavad su halba enesetunnet.

Kui sa ei tee halva enesetunde puhul mingitki pingutust oma mõtete ja enesetunde paremaks muutmiseks, siis sa ütled tegelikult: "Saatke mulle veel halba tekitavaid olukordi. Laske tulla!"

Võimatu on end hästi tunda ja mõelda samal ajal halbu mõtteid. Kui su enesetunne on hea, siis on see sellepärast, et mõtled häid mõtteid. Näed, sa võid siin elus saada kõik, mida tahad, piiranguid pole. Aga siin on üks konks: sa pead end hästi tundma. Ja kui sa selle peale mõtled, siis kas polegi see mitte peamine, mida sa alati soovinud oled? Seadus on tõesti täiuslik.

Kui sa end hästi tunned, tähendab see, et mõtled häid mõtteid. Järelikult oled õigel teel ja tekitad jõuliselt sagedust, mis tõmbab sinu poole üha enam head enesetunnet tekitavaid häid asju. Kasuta selliseid hetki ja võta neist viimast. Ole teadlik sellest, et mida paremini end tunned, seda enam tõmbad ligi head.

Aga lähme sammukese edasi. Äkki on sinu tunded otseühenduses Universumiga, et anda teada su mõtetest?

Ära unusta, et sinu mõtted on kõige peamine põhjus. Püsiv mõte saadetakse kohe Universumisse. See mõte haagib end kohe sarnase sageduse külge ja saadab sekundite jooksul tunnete kaudu sulle tagasi info selle sageduse kohta. Teisiti öeldes on sinu tunded otseühenduses Universumiga, et anda sulle teada, mis sagedusel oled. Sinu tunded on sinu sageduse tagasisidemehhanism!