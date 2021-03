Mai-Agate Väljataga: Inimene õpib maapeal energiatega tööd tegema

Me näeme ainult madala sagedusega energiaid. Kõrge sagedusega energiaid paljud tajuvad, aga nägema ei ole me võimelised. See, millise sagedusega on energiad meie sees, määrab ära meie enesetunde. Siiani pole inimkond veel taibanud, et vanasõna "Igaüks on ise oma õnne sepp" on täitsa tõsi. Eelnevates raamatutes olen ma sellest rääkinud ja püüdnud tähelepanu juhtida iseenda väekusele. Tundub, et järjest rohkem inimesi hakkab sellest aru saama ja oma elu juhtima. Põhiliseks takistuseks on vanad sissejuurdunud harjumused ja see, et ei usuta oma võimetesse. Teiseks takistuseks on pretsedentide loomise vastumeelsus. See tähendab seda, et me ei soovi muutuda. Sobib ainult see, mis on varem olnud või juba on, uus mitte.