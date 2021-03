Lihtne tervisekontroll: kas sul on põhjust tunda rõõmu ja rahulolu oma hetkeolukorra üle?

Teadus tõestab seda, mida me oleme juba kaua aega teadnud: sina suudad ennast ravida. Me usume, et tervis on sinu sisemise mina peegeldus. Varu üks hetk, et hinnata oma tervist, märkides üles, millised alljärgnevates väidetest käivad sinu kohta.

● Sa tunned ennast hästi täpselt sellisena, nagu sa oled.

● Sa tunned end oma nahas hästi - sa ei tunne, et sa tahaksid pidevalt midagi enda juures parandada või muuta.

● Sa ei muretse ühegi sümptomi pärast ehk sa ei kannata krooniliste valude, sõltuvuse või meeleoluhäirete käes.

● Sulle meeldivad nii teised inimesed kui ka sa ise. Sa ei kaeba elu ja sind ümbritsevate inimeste üle.

● Su elu kulgeb ladusalt.

● Sa tunned, et sa oled ühenduses looduse ja teiste inimestega.

● Sa tarvitad tervislikke toite ja jooke, mis tekitavad sinus head enesetunnet.

● Sa ei võta mingisuguseid ravimeid.

● Sinu elu on tasakaalus. Sa tunned ennast mugavalt ega lase ennast tööl, tegevusnimekirjadel ja stressil rivist välja lüüa.

● See, kui palju sa annad ja tagasi saad, on tasakaalus. Sa ei tunne, et sa muudkui annad ja annad, kuid ei saa kunagi midagi vastu.

● Sul on head suhted inimestega, keda sa usaldad ja kellele sa võid kindel olla.

● Sa tunned, et hoolitsed enda eest väga hästi.

● Sa usaldad enda sisemist juhtimissüsteemi.

Kuidas sul läks? Kui sa said linnukese panna ühe või rohkema väite taha, siis me soovime sulle õnne! Aga võibolla märkasid hoopis, et sul on arenguruumi.

Katkend pärineb kirjastus Pilgrim poolt välja antud Louise Hay, Ahlea Khadro, Heather Dane raamatust "Tervendav enesearmastus. Mõtted ja toit - kõige tõhusam dieet"