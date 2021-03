Toitumisnõustaja Liis Orava nõuanded, kuidas leevendada luu- ja liigesehaigustest tingitud vaevusi

Vähendage oluliselt happelist jääki jätvate toitude tarbimist! Happelise jäägiga on liha- ja piimatooted ning rafineeritud teraviljad (nt nisujahu), samuti kohv, maiustused ja magusad karastusjoogid. Kui muretsete endiselt kaltsiumi pärast, siis tuletage meelde, et elevandid hoiavad oma hiiglaslikud luud tugevad just taimse toiduga, kus leidub lisaks kaltsiumile ka ohtralt magneesiumi.

Kui olete pühendunud piimasõber, eelistage hapendatud tooteid - need on bakteriaalse eelseedimise käigus kehale paremini omastatavaks muudetud. Vaimustavalt võimas probiootiline organism on Tiibeti piimaseen, mille abil tehtud keefirist saab valmistada ka toitvaid smuutisid.

NB! Liigesevaevuste puhul on piimatooted reeglina vastunäidustatud!