Tõestisündinud ufojuhtum Tallinnast: asiaatlike näojoontega pika tundmatu külaskäik

Umbes poolteist tundi hiljem vaatles 17aastane vend Ivar samas korteris sarnast olendit elutoa ja magamistoa uksel. Ivar oli voodis pikali ja talle tundus, et ta virgus mingi piiksu peale, millele ta ei osutanud tähelepanu ja mida ta arvas tulevat elektrikellast. Hetke pärast ilmus ukseavasse pikk, sportlik, aasialik tume mehesiluett (vaatlejale oli taustaks suur hele elutoa aken). Ivar lükkas teki pealt ära, kargas püsti ja midagi kaalumata suundus kuju poole, tundes soovi tal puusa kohalt käega kinni haarata. See oli spontaanne ja kaalumatu reaktsioon. Koridori sammudes helendas kuju juba rohekalt. Vaatamata oma tasapinnalisusele, oli kujul külgvaade olemas. Ta kadus samuti ukse sisse, kuid teisel pool ukseservas. Ivar lahkus sama nõutult kui vennas.

Umbes tund hiljem saabus noormeeste vanaema. Kodus polnud kedagi. Memm läks kööki korda üle vaatama ja korraga kuulis, et keegi on koridoris. Ta arvas, et tuli Mart, ja hõikas teda. Vastust ei tulnud. Ta astus sammu kõrvale, et vaadata koridori, kuid ehmus, sest piki koridori liikus vaikselt elutoa poole sihvakas tume meesterahvas. Vanaema üllatus oli sedavõrd suur, et ta esitas valjuhäälselt retoorilise küsimuse, kas nähtu on Jumalast või saatanast. Elutuppa jõudnud kuju reageeris vanaema hüüatusele pöördumisega. Pöördel olid selgelt jälgitavad kuju asiaatlikud näojooned, laiad õlad ja peas olev kandilisena tundunud peakate. (Vanaema võrdles nn põigiti oleva kokamütsi või padjapüüriga.) Möödasammuv figuur sisenes ja kadus uksest uksepiida kohal.