Loomade heaolu loeb! Loomaorganisatsioonid soovivad muuta Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse voliniku ametinimetust

Praegu vastutab loomade heaolu eest Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides, kuid tema ametinimetuses see ei kajastu. Kuna see vastutusala väärib loomasõprade hinnangul palju suuremat tähelepanu, ühendasid loomaorganisatsioonid üle Euroopa jõud ning nad soovivad, et voliniku uueks ametinimetuseks saaks "inimtervise, loomade heaolu ja toiduohutuse volinik".