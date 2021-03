Painav minevikutaak: kas sina toidad pidevalt minevikusündmusi või suudad viibida praeguses hetkes?

Enesetähendus sisaldub su mälestustes ja sa hakkad ennast pidama oma looks. See "väike mina" on pettekujutlus, mis ähmastab sinu tõelist olemust ajatu ja vormitu Kohalolekuna. Ent su lugu ei koosne mitte ainult mentaalsest, vaid ka emotsionaalsest mälust - pidevalt ellu äratatavatest vanadest tunnetest. Nii nagu meie munk kandis pahakspaneku koormat viis tundi kaasas, seda oma mõtetega toites, nii kannab enamik inimesi terve elu kaasas suurt hulka ebavajalikku mentaalset ja emotsionaalset taaka. Nad piiravad end nurisemise, kahetsuse, vaenulikkuse, süütundega. Nende emotsionaalsest mõtlemisest on saanud nemad ise ja nii hoiavad nad vanadest tunnetest kinni, sest see tugevdab nende identiteeti. Inimese kalduvus vanu tundeid põlistada viib olukorrani, kus peaaegu kõik kannavad oma energiaväljas vana emotsionaalse valu kogumit, mida ma nimetan "valukehaks".