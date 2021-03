Alexis Varnum: on keeruliste ja muutuvate suhete aeg

Kindlasti on ka neid naisi, kes on tegelenud endaga, mõistavad teiste mustreid, kes on palju ära õppinud ja ennast muutnud, aga suhteid ikka pole. Aga me kasvame, areneme, mõistame ja näeme ning meie soovid ja nõuded meeste suhtes samuti kasvavad. Me ei saa enam leppida sellega, mille osas varem oleks silmad sulgenud, poleks reageerinud ja oleks leppinud. Paljud meist on kirjutanud, milliseid mehi me endale tahaksime, aga mõtle, kas sa oled ka reaalselt selliseid inimesi näinud. Kindlasti sellised mehed on olemas, kuid neid on vähe. Ka mehed arenevad ja kasvavad, aga nad teevad seda oma tempos. Seega on aegu, mil Sina võid mitte valmis olla ja ka teine inimene samuti veel kasvab ja areneb omas tempos. Ta pole veel jõudnud tasemele, kus oled Sina.

Vahest me naised istume ja mõtleme, miks minu ellu ei tule suhteid. Üks asi on see kui Sa ise ei taha ja Sa oskad nautida iseennast või Su missioon on täidetud, lapsed suured või sa lihtsalt tahadki endale aega pühendada ja mõista, mida oma eluga edasi teha. Kuid on ka naisi, kes tahaksid luua suhteid, kuid ei saa ja asi pole pandeemias ja koroonas. Mõtle, milleks Sa oled valmis ja mida endale oled valmis lubama. See on muutuse hetk, milles oleks hea mõista, millega Sa ennast takistad ja milleks Sa pole valmis.

Inimesed võivad suhetes olles olla õnnetud, suhted võivad mitte klappida. Nii naistel kui meestel on peale suhte lõpetamist raske taas usaldada kedagi. Tähendab, Sinus on olemas traumeeritud osa. Mida Sa ise endale tahaksid, kas elada traumaga edasi, seda päevast päeva endas kanda? Või sa usud, et ikka väärid seda, et keegi suhtuks Sinusse teisiti, sest sina väärid samuti õnneliku suhet?

Oma arengu teel me pidevalt muutume, täna me pole sellised nagu olime eile. Küsimus on selles, et kas te olete teineteisega rahul või kõik on nii muutunud, et te ei saa enam koos olla. Milleks elada koos, kui te pole üks tervik, milleks hoida teineteist kinni, kui üritate suhet taastada aga sellest ei tule välja midagi? Kui te olete ammu erinevatel tasemetel, kus üks elab esimesel korrusel, teine aga kõrgemal. Mõtle, äkki Sa petad ennast kui elad raha, laste ja kinnisvara pärast kellegagi koos.

Suhet on võimalik taastada ning uuesti avada tunnete kraan ainult läbi tänulikkuse, ehk olla tänulik inimesele, kes on Sinuga koos. Tihti me ise paneme kinni oma tunded ja suuname need näiteks lastele ja partner enam ei tunne ennast vajalikuna. Me ise loome endale oma reaalsust ja oma hirmudega loome ka hetki enda elus. Kui Sa oled tihti armukade ja kardad oma meest kaotada, siis Sa oma hirmudega lood vastava situatsiooni. Kui sa kardad midagi kaotada, miks Sa astud suhtesse? Sa nagu lood endale nööri, millest pärast kogu aeg saab tõmmata, seega ole valmis oma elus kaotusteks. Oma hirmudega Sa ei peata mitte kedagi.

Praegu puudub stabiilsus ja seda tuleb aktsepteerida. Tutvumiseks me suhtleme tutvumisportaalides. Me suhtleme erinevate inimestega ja tihti naised imestavad, et miks mulle kirjutavad minust nooremad mehed? Vaata seda teemat natuke teisest vaatenurgast. Nad võivad tuua sõnumi või näidata Sulle seda, mis hetkel Sinus endas puudub või mille oled maha matnud ja unustanud. Nad ei tule selleks, et luua Sinuga suhteid, vaid selleks, et tagastada sulle Sinu kaotatud osad. Nad tulevd, et meenutada sulle, et sa rohkem väärtustaksid ennast, et saaksid pärast leida endale tõeliselt sobiva partneri. Seega tasub vaadata, mida Sulle kirjutatakse ja teha sellest oma järeldused.

Kui sa imestad, et keegi väärikas mees Sulle ei kirjuta, siis võib olla Sa osutad kättemaksu iseendale? Võib olla otsid vastused küsimustele, kuid ise midagi ei tee, ainult ootad? Võib olla Sa ise ei armasta ennast ja ei usu seda, et väärid enamat? Mõtle sellele.

Ja viimaseks. Väga paljudel on ka see küsimus, et miks minu ellu tulevad vaid abielus olevad mehed. Esialgu küsi endalt, milline sinu osa vajab mehe tähelepanu. Mida sa ise saaksid endale anda ja mida sa endale keelad? Samas võib olla Sa otsid tunnustust ja märkamist mujalt, kuid see on moondatud. Küsi endalt, millega sa abielumehi enda poole tõmbd. Mis on see, mis minus töötab kui magnet abielumeestele? Mõtle, võib olla Sinus on mingi emotsionaalne janu või nälg, mida Sa tahaksid kohe praegu rahuldada, aga ehk pole see soov jagada armastust, toetada, hoolitseda, olla koos.