Turguta oma tervist pärast pikka talve või haigusi keefiri ja smuutidega

Kui olin 4-5-aastane, pudrustasin ise aedmaasikaid, mustikaid, musti sõstraid, vaarikaid ja muid maiuseid vanaema aiast ning lisasin keefirit, hapupiima või petti. Mõnikord saime naabri, minu lapsepõlvesõbranna Kiti vanaisa Riku mesitarudest mett. Olen nüüd tagantjärele taibanud, et need olid minu esimesed, üpris ebaühtlase konsistentsiga smuutid, tegin need tavalise kahvliga. Aga sellegipoolest... smuutid.

Keefir on fermenteeritud piimajook, millel on pisut hapukas maitse ja see võib olla kergelt gaseeritud. Keefir pärineb Kaukasuse mägedest ja on väidetavalt just see saladus, mis kaukaaslasi kõrges eas nii hea tervise juures hoiab. Viimase saja aasta kestel on see saanud populaarseks joogiks Venemaal ja teistes Ida-Euroopa riikides, nüüd on keefir levinud juba poolde maailma. Keefiri "teradega" käib kaasas salapära, neist räägitakse lausa üleloomulikke legende, terade päritolu kohta ei ole aga olemas kindlaid ajaloolisi tõendeid.