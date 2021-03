NÄDALA TAROSKOOP | Leia tasakaal tormis, mis sind ümbritseb

Nädala kaartideks on karikate kuningas ja müntide kaks. Kindlasti oled juba tundnud, et sinu ümber on uus reaalsus. See ei väljendu pelgalt reaalsetes igapäevasündmustes, millega kokku puutud, vaid ka selles, kuidas sa näed ja tunnetad inimesi, kellega suhtled. Võid tunda, et nii sinu enda tunded, käitumine ja väljaütlemised on muutunud, kui ka seda, et teised on kohati justkui ära vahetatud. Üles võivad kerkida väga tugevad tunded - pettumus, viha, ebakindlus, samuti ka armastus, kaastunne, hoolivus. Sinu ülesandeks on praegu leida tasakaal selles tormis, mis sind väliselt ümbritseb ning ka sisemiselt kõigutab.