Šamaan Anu Pahka kolm armumaagia rituaali

Päikesetõusul võta kaks pokaali ja kalla need laetud vett täis. Seejärel ütle loits: "Ühendan Jumala sulase (nimi) ja Jumala sulase (kallima nimi) südamed ja hinged. Voolav vesi meid kahte ühendab, mitte keegi meid ei lahuta ja riidu ei aja. Ainult surmal on õigus meid lahutada. Joon ma vee kahe eest, et armastus ei iial otsa saa! Aamen."

Riputa väike kelluke akna taha, mida tihti avate. Tuul hakkab sinu kellukest kõigutama ja sellest tekib heli. See on armastuse heli, mis kutsub armastuse sinule koju. Kellukest riputades ütle: "Väikene kelluke, helise tuules, sosista tuulele, et armastust otsin ja armastada soovin, vii minu soov oma õdedele/vendadele, väike armastuse kelluke, too minu juurde see, kes kuuleb.